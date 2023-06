Destiny 2: Weekly-Reset am 13.06. – Spitzenreiter-Start, aber ohne Vergoldung

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Mit was werdet ihr in die neue Woche starten? Gleich eine Runde Spitzenreiter? Oder doch lieber warten, bis sich das zur Vergoldung mehr lohnt?

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

In dieser Woche könnte ihr das Waffenornament für die exotische Glefe “Vexcalibur” kaufen. Was meint ihr zu dieser rosa Impression?

Wie immer könnt ihr auch bei Tess was Nettes shoppen – natürlich gegen die Ingame-Währung “Glanzstaub”. Ihr seid also nicht gezwungen Echtgeld auszugeben.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Tiefe (Season 21) steigt das Powerlevel nicht weiter an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung, das ihr erreichen könnt, bleibt also bei 1.810 und ihr könnt chillig und ohne Stress die neuen saisonalen Inhalte genießen und durch die Angel-Aktivität eure Ressourcen kräftig auffüllen.

Zum Start hat Bungie “Die Lichtklinge” ausgewählt und hängt euch das Meisterstück des Granatenwerfers “Wendigo GL3” vor die Nase. Weiterhin sind Die Höhle der Teufel , Die Korrumpierte , In Ungnade gefallen , Gefallenen S.A.B.E.R. und die PsiOps-Schlachtfeld: Mond in der Rotation.

Das passiert diese Woche: Diese Woche kommt etwas Action in die entspannte aber mit lästigen Sommer-Chicken -Fehlercodes belastete Season 21 von Destiny 2. Doch immerhin steht heute der Start der Spitzenreiter-Dämmerungen an. Und dort kann man ordentlich Dampf ablassen.

In dieser Woche erwartet die Spieler von Destiny 2 eine Prise Action in der entspannten, aber von lästigen Fehlern belasteten Season 21. Ihr könnt ab heute die Spitzenreiter-Dämmerung starten. Doch die Sache hat einen kleinen Haken und der ist erstmal nicht vergoldet.

