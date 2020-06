Bei Destiny 2 läutet der heutige Weekly Reset, am 09.06., endlich die Season 11 ein. Zudem rotieren die wöchentlichen Aktivitäten wie die Nightfall-Strikes oder der Flashpoint. Auf was können sich die Hüter in dieser Woche sonst noch freuen?

Was ist los in Destiny 2? Nachdem sich die Hüter das neue Update 2.9.0 heruntergeladen und installiert haben, kann es endlich losgehen mit den frischen Inhalten der Saison der Ankunft losgehen.

Mit Infos zu Season 11 hielt sich Bungie erstaunlich bedeckt. Erst mit einem Live Stream wurden das Geheimnis der Season gelüftet und die weitere Zukunft von Destiny 2 enthüllt:

Dadurch, das dies der erste Weekly Reset von Season 11 ist und sich so einiges im Spiel geändert hat, müssen wir uns erstmal selbst ein Bild von den Neuerungen verschaffen, sodass dieser Beitrag etwas knapper ausfällt, als ihr es gewohnt seid.

In der nächsten Woche wird der Reset allerdings wieder so ausführlich wie möglich behandelt.

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 09.06. bis zum 16.06.

Diese Nightfall-Strikes stehen zur Verfügung: Für die reguläre Dämmerung (Powerlevel 820) könnt aus diesen Nighfalls wählen:

See der Schatten

Exodus-Absturz

Der schwärende Kern

In Dämmerung: Die Feuerprobe könnt ihr den Strike

Die Korrumpierte

bestreiten.

Bei Strikes und Story-Missionen sind diese Modifier aktiviert:

Solar-Versengen

Geerdet

Prügler

Beachtet dabei, dass der Versengen-Modifikator die komplette Woche gleich bleibt. Die übrigen Modifier rotieren täglich.

Schmelztiegel: Diese Modi und Playlists könnt ihr im PvP spielen:

Privatmatch (Kern-Playlist)

Rumble (Kern-Playlist)

Kontrolle (Kern-Playlist)

Konflikt (Rotation-Playlist)

Showdown (Rotation-Playlist)

Eliminierung (Kern-Playlist)

Überleben (Kern-Playlist)

Überleben: Freelance (Kern-Playlist)

Klassische Mischung (Kern-Playlist)

Abrechnung: Diese Modifikatoren gibt es:

Leere-Versengen

Grenadier

Eskalationsprotokoll: Wer sich erfolgreich durch das Eskalationsprotokoll auf dem Mars kämpft, hat Chancen auf:

Den aktuellen Flashpoint findet ihr in der Wirrbucht.

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 2) eine Woche lang direkt an der Landezone der Träumenden Stadt. Sie schickt euch auf eine Mission in die 3. Aszendenten-Herausforderung.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 11 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Season 11: Da die Season gerade erst begonnen hat, fehlen uns noch die nötigen Informationen zu den Quellen für Mächtige Belohnungen in der neuen Season.

Helft uns daher gerne in den Kommentaren, um alle Quellen herauszufinden.

Auch beim Everversum gibt es Änderungen

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche: Auch beim Everversum hat sich was getan.