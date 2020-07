Weil in Destiny 2 jetzt ein Baum verrottet, ergibt eine 5 Jahre alte Story Sinn

Wer in Destiny 2 genau hinsieht, erkennt, dass eine geheimnisvolle Geschichte von der sich verbreitenden Dunkelheit schon seit Jahren erzählt wird.

Um diesen Baum geht’s: In Season 11 können die Spieler wöchentlich die Story vorantreiben. Bei dieser sogenannten Interferenz-Mission starten die Hüter stets ihre Jagd nach der fiesen Hexenkönigin am Fuße eines alten, silbernen Baums.

Ist euch aufgefallen, dass sich der Baum der Silberflügel seit eurem ersten Besuch verändert hat? War der majestätische Baum einst bis in die Astspitzen glänzend, scheint er jetzt richtig verrottet, ja korrumpiert zu sein. Woche für Woche hat sich diese dunkle Fäulnis vom Blätterdach ausgebreitet und wandert Richtung Wurzel.

Aufmerksamen Spielern ist nun aufgefallen, dass dahinter eine coole Story steckt, die bereits vor 5 Jahren ihren Anfang nahm und noch längst nicht auserzählt ist.

Der Baum der Silberflügel hat sich seit dem Start der Season 11 verändert – Quelle: reddit

Was haben ein Baum, zwei Exotics und ein Artefakt gemeinsam?

Diese alte Story nimmt Fahrt auf: Erinnern sich die Veteranen an das Exotic Ruinenflügel (Ruin Wings) aus Destiny 1? Die Silber-glänzenden Handschuhe erzählten damals von genau dem Baum, der jetzt im Zentrum der Geschichte der Season 11 steht – Nur konnte das damals keiner wissen.

Mit der Ankunft der Dunkelheit in unserem Sonnensystem breitet sich jetzt die Fäulnis in dem uralten Baum aus und sein Glanz schwindet immer mehr.

Im Garten wächst ein Baum mit Silberflügeln. Die Blätter sind Ruin, der Stamm Desaster. Von den Samen sprechen wir nicht. Loretext des Exotics Ruinenflügel

Was damals für verwundertes Kopfkratzen sorgte, fügt sich jetzt zusammen. Selbst die Anspielung auf die „Samen“, von denen niemand spricht, ist mittlerweile ein bekanntes Item: Unser saisonales Artefakt heißt Saat der Silberflügel und verändert sich ebenfalls, je mächtiger es wird.

Der immer stärker verrottende Baum erzählt seine Geschichte übrigens auf ähnliche Weise, wie in Season 10 die Pyramidenschiffe der Dunkelheit ankündigt wurden:

Destiny 2 hat jetzt eine Weltuntergangs-Uhr – Geht’s aufs Ende zu?

Dieses neue Exotic erzählt die Geschichte weiter: Seit Kurzem können Destiny-Spieler Hand an eines der wohl coolsten Exotics überhaupt anlegen: Verfallenes Abbild.

Im Englischen kommt die Verbindung zum Baum und dem prophezeiten Ruin auch besser rüber, dort heißt die Knarre Ruinous Effigy.

Die ungewöhnliche Waffe Verfallenes Abbild wurde während einer langen Quest zunächst aus dem Baum der Silberflügel „geschnitzt“ und dann durch Dunkelheit bemächtigt.

Die Itemsbeschreibung verweist auf das Exotic aus Teil 1 und mahnt vor einem Wind „der diese tote Welt neu formen wird“.

Der Waffenschmied Banshee-44 warnt davor, dass Verfallenes Abbild unser Licht frisst.

Die Waffe ist in ihrer Standardform überwiegend hell leuchtend aber das Ornament zeigt sie als komplett schwarz und lässt sie unheimlich pulsieren.







Die Ruinenflügel aus Destiny 1, das Artefakt Saat der Silberflügel und Verfallenes Abbild ohne und mit Ornament

All das spiegelt sich auch in der Story wider: Die Dunkelheit breitet sich im Sonnensystem aus, verschlingt Planeten und korrumpiert auch uns Spieler immer mehr. Habt ihr eine Idee was passieren könnte, wenn der eins so strahlende Baum komplett von der Finsternis zerfressen wurde?

Mit der nächsten Erweiterung „Beyond Light“ können wir sogar selbst die Dunkelheit als Element nutzen: Neues Element Stasis in Destiny 2 – Das wissen wir zu den dunklen Subklassen