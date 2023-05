Destiny 2: Serverdown für Season 21 Update 7.1.0 – Alle Zeiten und Infos

Heute enthüllt Destiny 2 die zweite Season im Lightfall-DLC. Season 21 wird die Spieler zurück nach Titan führen und vermutlich in ungeahnte Tiefen. Doch bevor es soweit ist erwartet die Hüter ein Serverdown, der die neuen Inhalte online bringt. MeinMMO informiert euch zu den Ausfallzeiten.

Das müsst ihr heute wissen: Auf die Spieler in Destiny 2 wartet heute frischer Content in Form der neuen saisonalen Story zur zweiten Lightfall-Season 21. Die hat bereits im Vorfeld mit ihrem Unterwasser-Setting für jede Menge Diskussionsstoff gesorgt.

Heute Abend werden die Hüter erfahren, wie tief es wirklich geht und ob sie das Element Wasser tatsächlich von einer ganz anderen Seite entdecken werden.

Obendrauf wird es in Season 21 jede Menge Quality of Life Updates geben samt Fähigkeitsanpassung, die in der Suppe der Meta von Season 21 herumrühren wollen.

Beim Content steht zudem noch ein neuer Dungeon an, der in Season 21 am 26. Mai um 19:00 Uhr startet. Dieser muss jedoch separat gekauft werden, sofern man nicht bereits die alle Inhalte umfassende Lightfall plus Jahrespass-Edition besitzt.

Bevor die Hüter jedoch diesen neuen Content entdecken können, müssen sie für die Dauer des Serverdowns auf den Loot-Shooter und die damit verbundenen Funktionen eine Weile verzichten.

Immerhin wird euch die Wartezeit heute durch die Veröffentlichung des offiziellen Trailers versüßt. MeinMMO wird euch im Verlauf des Nachmittags den Trailer hier verlinken und auch über alle Zeiten informieren.

Natürlich wie immer mit aktuellen Informationen zum Updateverlauf während der Downtime. Schaut also auf unsere Aktualisierungen und tauscht euch gerne hier mit anderen Spielern aus.

Wartung am 23.05. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat die Spieler via Twitter über die genauen Zeiten informiert. Die geplante Ausfallzeit beträgt derzeit 1 Stunde und 45 Minuten.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 16:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:15 Uhr gehen die Server offline und Spieler werden automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Update 7.1.0 wird in dieser Zeit auf allen Plattformen ausgerollt und kann geladen werden.

Der voraussichtliche Login soll dann gegen 19:00 Uhr wieder möglich sein, wenn alles klappt.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet um 20:00 Uhr, wenn alles glattgeht. In dieser Zeit könnt ihr jedoch bereits die neue Season 21 zocken.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartung läuft, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst direkt nach dem Update zudem eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.



Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Update 7.1.0 in Season 21

Fortsetzung der Lightfall-Story und Seasoncontent: Storytechnisch geht es für die Spieler in Season 21 saisonal nach Titan. Von dort erreicht die Hüter ein Notruf des als verschollen geltenden Deputy Commander Sloane.

Auf dem Teaserbild sieht man, dass sie anscheinend bessessen ist und man rätselt, was ihr widerfahren ist. Zusätzlich scheint sie einen neuen Freund gefunden zu haben der in den Tiefen des Methan-Meer von Titan lebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Was ist mit Sloane passiert und wer beobachtet sie?

Hier enthüllte die Glefe Winterbiss, dass es sich dabei um einen Feind des Zeugen handelt. Es wird interessant werden zu erfahren, ob dieses Wesen die letzte Hoffnung der Vorhut werden kann, den Reisenden aus dem Griff des Zeugen zu befreien.

Wer beschlossen hat, die Season 21 aufgrund der Preiserhöhung nicht zu kaufen, bekommt jedoch auch neuen Content. Hier teilte Bungie mit das eine wichtige Quest kommen wird, die für alle Spieler verfügbar sein wird die Lightfall gekauft haben. Die Quest wird mit der legendäre Handfeuerwaffe belohnen, die bereits sehr präsent auf dem Lightfall-Cover lockte.

Habt ihr euch schon gefragt, wann diese Waffe ins Spiel kommt?

Was erwartet die Spieler noch in Season 21? Weitere Änderungen, die in Season 21 kommen, findet ihr in unserem Übersichtsartikel zur Season 21 in Destiny 2.

Holt eure alten Belohnungen ab: Bevor die Server offline gehen sollten die Spieler zudem sicherstellen, dass sie alle verdienten, aber nicht beanspruchten Belohnungen von ihrer



Sobald also heute, am 23. Mai 2023 um 17:15 Uhr die Server für die Saison der Tiefe offline gehen, wird auch der vorherigen Seasonpass mit den Belohnungen für die Saison des Widerstands aktualisiert.



Die Belohnungen der Turm- und HELM-Händler könnt ihr eingefordern. Hierzu teilte Bungie im Forum mit, dass die Engramme am Kriegstisch zum Ende der Season nicht verschwinden werden.

Patch Notes für Hotfix 7.1.0 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.5.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Den Link zu den Patch-Notes verlinken wir euch in dieser Box, sobald er verfügbar ist.

Was hat euch an Season 21 besonders begeistert oder enttäuscht? Teilt eure Meinung dazu gerne mit uns und taucht euch mit anderen Spielern der deutschen Destiny-2-Community aus.

Und falls ihr noch nicht wisst, welches Exo in Season 21 gut geht, dann werft einen Blick in diese Liste:

