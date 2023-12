Destiny 2: Server Down für Update 7.3.0.2 am 07.12. – Alle Zeiten und Infos

Auch heute wird Destiny 2 ein Update erhalten. Diesmal mit der Versionsnummer 7.3.0.2. Spieler müssen sich also in dieser Woche auf eine weitere Downtime einstellen. MeinMMO hat alle Infos und Zeiten für euch.

Das müsst ihr heute wissen: Die Entwickler von Destiny 2, Bungie, teilten heute auf ihrem offiziellen Twitter/X-Kanal mit, dass die Server heute nochmals für Wartungsarbeiten zu Update 7.3.0.1 heruntergefahren werden müssen.

Bereits am Dienstag gab es eine reguläre Downtime für Update 7.3.0.2. Für eingefleischte Hüter ist dies stets eine zwiespältige Erfahrung.

Einerseits bedeutete es, dass ihr geliebter Shooter vorübergehend unzugänglich ist.

Andererseits steigt die Hoffnung darauf, dass damit Fehler im Spiel beseitigt werden und es auch Verbesserungen gibt, wie der gewünschte Fix zur Erstellung von Sphären durch die Mods „Schwerhändig“, „Feuerkraft“ und „Schnitter“.

MeinMMO sagt euch, wie lange die Downtime dauern wird, damit ihr genau wisst, wann ihr nicht spielen könnt.

Auch der neue Dungeon “Ruin der Kriegsherrin” ist dann eine Weile offline:

Wartung am 07.12. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie informiert seine Spieler via Twitter/X zu den geplanten Ausfallzeiten. Die geplante Ausfallzeit beträgt erneut 2 Stunden und 45 Minunten.

So sieht der Zeitplan für die Wartung aus:

Um 14:00 Uhr startet die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Um ca. 15:15 Uhr gehen die Server offline. Die Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie das Update 7.3.0.2 nach und nach ausrollen, sodass es Spieler auf allen Plattformen herunterladen und installieren können.

Um 18:00 Uhr soll der Shooter wieder online sein und ihr könnt euch wieder einloggen.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 20:00 Uhr andauern.

Das ist bei Downtimes zu berücksichtigen: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem können sich bisweilen Warteschlangen beim Login bilden, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Probleme durch eine zu hohe Serverlast zu vermeiden. Es kann daher sein, dass ihr länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid. Bedenkt zudem, dass Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem können sich bisweilen Warteschlangen beim Login bilden, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Probleme durch eine zu hohe Serverlast zu vermeiden. Es kann daher sein, dass ihr länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid. Bedenkt zudem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Update 7.3.0.2 in Season 23

Das wird in Update 7.3.0.2 enthalten sein: Ein Problem, das möglicherweise im heutigen Update von Bungie behoben wird, ist, dass Hüter in Destiny 2 derzeit in Brand geraten. Doch nicht absichtlich, denn ein Fehler in Season 23 sorgt für Feuer unterm Hintern.

Destiny 2 fackelt euch jetzt ab, weil ein Wunsch nach mehr Schaden verflucht ist

Folgende Fehler stehen derzeit auf Bungies To-do-Liste:

Basierend auf ersten Spielerreaktionen wird der Modus „Eisenbanner-Tribut“ für den Rest der Woche durch „Eisenbanner-Kontrolle“ ersetzt. Die Änderung wird nach dem Update wirksam. Eisenbanner soll eine Feier des PvP sein und Bungie will hiermit sicherstellen, dass jeder beim Spielen eine positive Erfahrung macht. Ein verbessertes Tribut-Erlebnis kommt bald zurück.

Der Buff „Scorching Wish“ wendet in der Aktivität „Die Windung“ kontinuierlich Versengen auf verschiedene Weise auf Spieler an.

Die Katalysator-Quest „Der Atem des Drachen“ schreitet in den S23-Aktivitäten nicht voran.

Wenn die automatische Nahkampfeinstellung aktiviert ist, werden Glefen fast immer doppelten Nahkampf vollziehen.

Die „Gambit Legacy Rüstung“ kostet zum Fokussieren 15.000 Legendäre Bruchstücke anstelle von Glimmer.

Die Karten der Großen Arkana in der Saison der Hexe sagen irrtümlicherweise, dass sie am Ende von Saison 22 und nicht am Ende von Saison 23 ablaufen.

Einige Emojis im Einsatztrupp-Finder werden zum Start des Betatests auf bestimmten Plattformen nicht verfügbar sein.

Der Zerlegen-Perk erstattet die Munition für Fusionsgewehre nicht korrekt.

Schachmatt-Kontrolle wird nicht zum Fortschritt der wöchentlichen Herausforderung gezählt.

Das Impulsgewehr „Belisar-D“ droppt nicht mehr für Spielende, die ihre Platzierungsmatches im Kompetitiv-Schmelztiegel abschließen.

Der Titel „Sternebäcker“ ist nicht mehr erhältlich.

Einige Raketenwerfer werden nicht mehr im Vorschaubildschirm angezeigt.

Neue Dungeon- und Season-Rüstungssets werden in den Aussehen-Bildschirmen der Spielenden angezeigt, auch wenn sie nicht freigeschaltet sind.

Aktivitäts-Geist-Mod verwenden Platzhaltersymbole.

Gelegentlich kann es vorkommen, dass Eva Levantes Kopf fehlt.

Veist-Automatikgewehre können in der Inspektionsansicht teilweise aus dem Bildschirm rotiert werden.

Spieler können durch Finisher sterben, wenn der Feind stirbt, bevor die Finisher-Animation abgeschlossen ist.

Die Rüstungsmods „Mächtige Freunde“ und „Strahlendes Licht“ benötigen mindestens eine Rüstungsladung, um aktiviert zu werden.

Die Belastbarkeitsstatistik ermittelt die Schadensresistenz der vorherigen Stufe, wenn sie ein Vielfaches von 10 ist. Eine Belastbarkeit von 100 bietet den beabsichtigten Nutzen in angemessener Weise.

Wenn man in der Endgegner-Arena des Hyper-Netz-Strom-Strikes stirbt, kann es vorkommen, dass der Geist des Hüters im Boden stecken bleibt.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Dies ist keine umfassende Auflistung aller bekannten Probleme, sondern eher eine gezielte Liste spezifischer Fehlerquellen. Falls weitere Mängel innerhalb des Spiels auftreten sollten, wäre es daher hilfreich, wenn ihr diese in unserem Kommentarbereich mitteilen würdet.

Patch Notes für Update 7.3.0.2 in Destiny 2

Was steht in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen des Updates als Patch Notes. Eine vollständige Übersicht zu allen behobenen Problemen und Verbesserungen folgt also heute Abend, nachdem das Update live ist.

Sobald dies geschehen ist aktualisieren wir unseren Artikel für euch und verlinken zu den Patch Notes. Denn diese können sich nachträglich immer noch ändern oder werden durch Bungie korrigiert.

Lest hier die Patch Notes zu Update 7.3.0.2, sobald sie veröffentlicht wurden.

Das sind aktuell alle Informationen zum Update. Falls es unvorhergesehene Änderungen gibt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Schaut also gerne wieder vorbei. Bis dahin empfehlen wir diesen Artikel über Destiny 2 auf MeinMMO: Hüter beschweren sich über Sonderbehandlung von Streamern, Ex-Mitarbeiter von Bungie räumt damit auf