Destiny 2: Server Down für Hotfix 7.0.0.7 am 30.03. – Alle Zeiten und Infos

Auch in Destiny 2 sind Serverausfälle unvermeidlich, damit technischen Schwierigkeiten gelöst werden können. Somit erwartet die Hüter heute eine weitere geplante Serverwartung, die voraussichtlich mehrere wichtige Aktualisierungen beinhaltet. MeinMMO informiert euch zu den Ausfallzeiten und sagt, wie lange ihr nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Am heutigen Donnerstag, dem 30. März 2023, kommt der neue Hotfix 7.0.0.7 ins Spiel und wird somit auch ein Update für PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und PC beinhalten.

Die Spieler von Destiny 2 können daher während der Wartung nicht auf das Spiel zugreifen, weil die Server eine Weile offline gehen müssen. Wir informieren euch, wie lange das der Fall sein wird und vor allem, was Bungie konkret an Änderungen ins Spiel bringen könnte.

Dem heutigen Serverausfall sind bereits mehrere Backgroundwartungen vorausgegangen, die es Bungie erlauben, die effektive Ausfallzeit, in der ihr nicht zocken könnt, auf ein Minimum zu reduzieren.

Wartung am 30.03. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Wie immer hat Bungie via Twitter die genauen Zeiten mitgeteilt und kehrt heute zu der gewohnten 15-Minuten-Downtime-Routine zurück. Wenn alles optimal läuft, solltet ihr also keine großen Einschränkungen an eurem Zockerabend haben.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 18:45 Uhr gehen die Server offline und ihr Spieler automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Update 7.0.0.7 wird in dieser Zeit auf allen Plattformen ausgerollt und kann geladen werden.

Offiziell werden die Server dann bereits gegen 19:00 Uhr wieder online sein.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet jedoch erst um 20:00 Uhr, wenn alles glatt geht. In dieser Zeit könnt ihr jedoch bereits wieder zocken.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind. Ihr könnt jedoch das mit Lightfall eingeführte Ingame-Loadout-System jederzeit nutzen.

Das ändert sich mit Hotfix 7.0.0.7 in Season 20

Das bringt der Hotfix heute: Bungie arbeitet sich kontinuierlich durch die Fehlermeldungen, die seit dem Start von Lightfall gemeldet wurden. Dazu gehört auch der Bug des Vorbesteller-Items “Quecksilbersturm”, das, wie von Bungie angekündigt, heute seine volle Power zurückerhalten soll.

MeinMMO zählt euch hier Probleme auf, die Bungie bereits bekannt sind, sowie solche, auf die unsere Leser uns aufmerksam gemacht haben. Was jedoch davon gefixt wird, zeigen erst die Patch Notes.

Das Quecksilbersturm Exotic-Automatikgewehr und das Exotic-Scout-Gewehr “Boshafte Berührung” haben ihre 40 %-Schadenserhöhung gegen Gegner mit rotem Balken verloren.

Der Granatenwerfer „Dimensionale Hypotrochoide“ kann ein Reichweiten-Meisterwerk erhalten.

Quests, die nicht zu Lightfall gehören, werden in der Lightfall-Quest-Kategorie angezeigt.

Jäger, die sterben und Strang erneut anwenden, verlieren ihren ersten Strang-Aspekt.

Dem „Gewitterwolke-Greifer“ fehlt ein Rüstungssynthese-Ornament.

Bestimmte Schwere Waffen-Archetypen erhalten keine Vorteile durch das Ausrüsten eines dritten Reserve-Mods.

Der ungeladene Nahkampfangriff kann schnelle Nahkampf-Kombinationen hintereinander erzeugen.

Wertschätzungen werden ausgegraut, da sie in einigen Aktivitäten bereits vergeben wurden.

In der Prämienvorschau in Großmeister-Dungeons wird bei der Aktivitätenauswahl keine Kunstvolle Rüstung angezeigt.

Der Aktivitätsmodifikator „Geschützte Feinde“ zeigt ein Platzhaltersymbol an.

Spieler können nicht mehr an Kompetitiven Schmelztiegel-Matches teilnehmen, nachdem ihre Sperre im Spiel abgelaufen ist.

Spieler in Verlorenen Sektoren der Schwierigkeit Legendär und Großmeister sowie in Großmeister-Urquell können in einem schwarzen Bildschirm festsitzen, wenn sie nach einer Auslöschung im Orbit landen.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können statt die Meldung “Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung.” zu erhalten.

Es kann bei fehlerhaften Startvorgängen in Destiny 2 dazu kommen, dass Spieler unbeabsichtigt einen ihrer Charaktere löschen.

Patch Notes für Hotfix 7.0.0.7 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.0.7 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Hier findet ihr nach dem Update die aktuellen Patch Notes von Bungie. Schaut also später wieder in diesen Artikel, wenn wir ihn für euch aktualisiert haben.

Sollten euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sein, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf MeinMMO. Je öfter Fehler angesprochen werden, desto schneller landen sie auf Bungies ToDo-Liste.

