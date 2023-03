Destiny 2: Server Down für Hotfix 7.0.0.6 vom 23.03. – Alle Zeiten und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Sobald Bungie die Patch Notes veröffentlicht, findet ihr sie in dieser Infobox. Klickt also wieder rein.

Was steckt in den Patch Notes ? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.0.6 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend. Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Das müsst ihr heute wissen: Noch sind nicht alle Fehler in Destiny 2: Lightfall beseitigt, die den Spielfluss unterbrechen. Bungie muss also weiter nachbessern und tut das auch. Erwartet das Kommen der Downtime entsprechend heute Nachmittag und rechnet damit, dass ihr eine Weile nicht zocken könnt.

In Destiny 2 gehen die “Sanierungsarbeiten” weiter. Bungie hat noch einiges an Arbeit vor sich, demnach erwartet euch heute erneut eine Downtime der Server. MeinMMO nennt euch die genauen Ausfallzeiten und welche Bugs damit getilgt werden könnten.

Insert

You are going to send email to