Destiny 2: Wer schnell ist, kann alle PvP-Aufgaben der Sonnenwende einfach erledigen

In Destiny 2 ist diese Woche perfekt für alle, die keine Lust auf den Schmelztiegel haben, aber ihre Event-Rüstung für die Sonnenwende der Helden aufwerten wollen.

Dieses Event schickt Spieler ins PvP: Die Spieler von Destiny 2 verbringen den Sommer mit der Sonnenwende der Helden 2020. Dabei gilt es, eine ramponierte Rüstung durch Herausforderungen immer weiter aufzuleveln und sie so stärker und auch optisch beeindruckender zu machen – dieses Jahr hat Bungie auf eure Kritik am Sommer-Event gehört.

Einige der Aufgaben verlangen es, sich im PvP zu beweisen – Für viele Hüter ein Albtraum. Sie spielen Destiny 2 primär für die PvE-Erfahrung. Oftmals steht zwar als Alternative der PvEvP-Modus Gambit zur Verfügung, aber der ist seinerseits auch nicht bei allen beliebt.

Doch diese Woche greift euch Destiny 2 etwas unter die Arme und sorgt dafür, dass ihr die PvP-Herausforderungen im Sommer-Event schnell erledigen könnt.

Das ist diese Woche besonders: In der Woche vom 11. August bis zum Reset am 18. August steht als Schmelztiegel-Playlist der besondere Modus Dynamik-Kontrolle zur Auswahl.

Wer fleißig Herausforderungen absolviert, hat am Ende eine imposante Rüstung

Dynamik-Kontrolle ist perfekt für Schmelztiegel-Muffel in Destiny 2

Bei Dynamik-Kontrolle spielt sich der Schmelztiegel deutlich flotter und auch ungeübte Spieler können mithalten.

Der Waffenschaden ist enorm erhöht

Einige Handfeuerwaffen oder Scout-Gewehre können mit nur einem Schuss töten – Automatikgewehre benötigen etwa 3 Treffer

Es gibt kein Radar, durch das PvP-Enthusiasten immer wissen, wo ihr seid

Wenn ihr besiegt werdet, spawnt ihr augenblicklich zurück in den Kampf

Rüstet also eine Elementar-Waffe aus, die zu eurer Rüstungs-Quest passt, und stürzt euch in den Kampf. Die meisten Perks spielen eine untergeordnete Rolle. Wenn möglich: achtet auf gutes Handling oder Fixer Zug sowie Schnappschuss.

Deswegen lohnt sich PvP jetzt außerdem: Viele der grindlastigen Kill-Aufgaben werden traditionell im PvE gefarmt. Doch im PvP erhaltet ihr auf viele der Quest-Schritte während der Sonnenwende der Helden einen Bonus. Ein erledigter Hüter zählt so viel wie 5 besiegte PvE-Feinde.

Wer seine Sonnenwenden-Rüstung bis zur finalen Stufe (Prachtvoll) aufwerten möchte, der muss zudem 7 Siege in den Trials of Osiris einfahren. Dafür muss keine Win-Serie hingelegt werden – ihr könnt über den Monat verteilt vereinzelt Siege holen.

Für das finale Rüstungs-Upgrade müsst ihr euch in die Trials wagen

Doch viele Hüter wollen diesen Schritt so schnell wie möglich hinter sich bringen. Dieses Wochenende dürften sich daher so einige Hüter sich in den Trials versuchen. Das heißt: Der Player-Pool ist größer und ihr habt bessere Chancen, den stärkeren Teams auszuweichen.

