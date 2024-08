Entlassene Mitarbeiter von Destiny 2 fordern, dass der Chef geht: „Du bist ein Lügner und ein Dieb“

Der Videospiel-Entwickler Bungie hat gestern, am 31.7., bekannt gegeben, dass man 220 Mitarbeiter entlässt und 230 zu einem neuen Studio und zu Sony verlegt. Statt 1.300 Mitarbeiter werden in Zukunft nur noch 850 an Destiny 2 und Marathon arbeiten. Einige Mitarbeiter, die im November 2023 entlassen wurden, und Content-Creators sehen die Probleme an der Führungsspitze von Bungie und fordern, dass CEO Pete Parsons zurücktritt.

Das war die Ankündigung: In einem Statement vom 31.7. gab der CEO von Bungie, Pete Parsons, bekannt (via Bungie):

Man verliert 450 Mitarbeiter und stellt alle Projekte ein, außer Destiny und Marathon.

Es heißt, man habe vor 5 Jahren angefangen, an vielen neuen Projekten zu arbeiten, habe dadurch die bestehenden Teams ausgedünnt und sei so stark gewachsen, dass man Verluste machte.

Durch eine schlechte Wirtschafts-Entwicklung, einer Krise in der Videospiel-Industrie und durch das schwache Destiny 2: Lightfall seien die harten Entscheidungen nun notwendig. Man werde mit den bestehenden 850 Mitarbeitern weiter tolle Spiele entwickeln.

Die jetzige Entlassungswelle wird auch deshalb so kritisch gesehen, weil Bungie im November 2023 bereits 8 % seiner Mitarbeiter feuerte. Damals lag es an einem „starken Rückgang der Beliebtheit“ von Destiny 2, nach dem schwachen Lightfall:

CEO schreibt „Seid mutig“ – schützt sich auf Twitter vor Kritik

Das verschärfte das Problem noch: Wer sich in einem ersten Ärger über diese Entlassungen an das Gesicht der Krise, Pete Parsons, richten wollte, fand dessen Twitter-Account im geschützten Modus vor. Parsons hatte offenbar seinen Account in diesen Modus versetzt, weil er ahnte, was für eine Welle von Kritik auf ihn zukommen würde.

Das wurde etwa von der ehemaligen Community-Managerin Sam Bartley als „feige“ kritisiert.

Es wurde auch deshalb so kritisiert, weil in seiner Twitter-Bio ausgerechnet „Be Brave“ – „Sei mutig“ steht. Parsons entsperrte seinen Account nach den Beschwerden, hat sich aber noch nicht zu der Kritik geäußert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Entwickler fordern den Kopf von Pete Parons

Das sind die Reaktionen der Entlassenen:

Liana Ruppert (Titelbild) war von 2021 bis 2023 Community-Managerin bei Bungie. Sie fordert: „Tritt zurück, Pete.“ Er sei ein Lügner und noch vieles Weitere, was man öffentlich nicht sagen könne. Er solle zurücktreten und das ohne einen riesigen „goldenen Fallschirm“ von Sony (via x). Denn es sei nicht Sonys Schuld, sondern der Fehler der Führung.

Der Social Media Lead Griffin Bennett, der ebenfalls letztes Jahr gefeuert wurde, schreibt: „Pete ist ein Witz“. Er fordert, dass die Führungsebene Konsequenzen zieht und glaubt: „Eine schwache Führung hat einen der größten Entwickler aller Zeiten zerstört. Geh in Rente, Pete.“

Die frühere Community Managerin Sam Bartley schreibt zu Parsons: „Du hast das gemacht. Du hast dich dafür entschieden. Ich steh’ schon auf der Liste „Mit der Person nicht mehr zusammenarbeiten“ – mich juckt es nicht mehr. Du hast mir ins Gesicht gelogen. Direkt ins Gesicht. Du hast mich eingeladen, deine neuen Autos zu bestaunen, ZWEI TAGE bevor du mich gefeuert hast. Zwei. Scheiß. Tage. Verschwinde. Jetzt.“

Experten zu Destiny sehen das Problem in der Führungsebene

Auch Journalisten und Content-Creator, die Destiny seit Jahren begleiten, äußern ihre Kritik:

Paul Tassi von Forbes schreibt: „Wenn das Führungsteam 350 Leute in einem Jahr entlassen muss, ist vielleicht das Führungsteam das Problem und nicht die Mitarbeiter.“

My name is Byf schreibt: „Die Führungsebene muss ausgetauscht werden. Ihre Entscheidungen haben immer wieder zur Katastrophe für die Angestellten geführt, die wirklich an dem Spiel arbeiten, das wir spielen. Sie gehen rücksichtslos mit dem Studio, den Mitarbeitern und den Spielereihen um. Das Problem ist klar: Die Führung muss ausgetauscht werden.“

Pete Parsons, der CEO von Bungie.

Gibt es auch andere Stimmen? Ja, es gibt viele Entwickler, die nicht direkt auf Parsons gehen, sondern schreiben:

Dass sie extrem viel geleistet haben und dass „The Final Shape“ so erfolgreich war – aber dass sie trotzdem gefeuert wurden. Sie sind frustriert, dass die Entlassungen nichts mit persönlicher Leistung zu tun haben.

Einige teilen ihre persönlichen Schicksale: So wurde eine Frau 3 Tage entlassen, bevor sie in den Mutterschutz ging. Ein anderer ist einen Monat vorher noch befördert worden. Einen dritten trifft die Entlassung, während er gerade im Urlaub ist.

Viele scheinen frustriert zu sein, sich jetzt unvermittelt einen neuen Job suchen zu müssen – Sie sind stolz auf ihr Team und ihre Arbeit bei Bungie, die jetzt so plötzlich und unerwartet ein Ende findet.

Ungewöhnlich harte und scharfe Reaktion der Mitarbeiter

Das steckt dahinter: Es ist ungewöhnlich, dass sich Mitarbeiter der Gaming-Industrie so offensiv verhalten – und das auch so viele. Normalerweise passiert das nicht, weil die entlassenen Mitarbeiter neue Jobs suchen und bei potenziellen Arbeitgeber nicht negativ auffallen wollen. Eigentlich halten sich Entwickler nach Entlassungen bedeckt und kümmern sich vor allem darum, die eigenen Vorzüge herauszustellen und sich für neue Jobs zu empfehlen.

Die Kritik kommt offenbar stark aus dem Community-Management und hier von Leuten, die letztes Jahr entlassen wurden und die sich schon in einem Leben ohne Bungie zurechtgefunden haben.

Aus dem Statement von Parsons geht hervor, dass falsche Entscheidungen auf höchster Ebene getroffen wurden und sich Bungie bei dem Plan, zu viele neue Spiele gleichzeitig zu entwickeln, übernommen hat. Die Konsequenzen dieser falschen Entscheidungen müssen Mitarbeiter ausbaden, die damit gar nichts zu tun hatten.

Die Mitarbeiter verärgert es, dass Parsons keine persönlichen Konsequenzen aus der Situation zieht.

Im März kursierte ein Gerücht in der Destiny-Szene, das jetzt wieder relevanter wird. Damals hieß es, ein Content-Creator sei an eine interne E-Mail von Sony gelangt, wo Klartext über Bungie gesprochen wurde und wie die neuen Besitzer von Sony ihren Einkauf sehen: Sony betrachtet Kauf von Bungie angeblich als gescheitert, ist sauer auf „gefräßige Bosse“