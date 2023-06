Destiny 2: Kurzfristige Wartung für Update 7.1.0.1 – Alle Zeiten und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.5.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Sie erscheinen jedoch erst heute Abend.

Welche Probleme Bungie im Spiel mit der Wartung angehen will sind ebenfalls unklar. So teilte man nur vor einigen Tagen die Info, dass man ein Problem untersuche, das Spieler daran hindert, das neue Twitch-Emblem für Destiny 2 auszurüsten.

Mancher Spieler wurde dann auch aus den Aktivitäten gekickt. Andere konnten sich noch einloggen. Das sorgte für ordentlich Verwirrung zu Bungies Ankündigung. MeinMMO wird euch in diesem Artikel zur kurzfristigen Wartung auf dem Laufenden halten und updaten, was Bungie weiterhin mitteilt.

Soeben hat Destiny 2 eine kurzfristige Wartung angekündigt – ohne Vorwarnung. Die Spieler wurden davon überrascht und dann gingen die Server auch schon offline. Die Wartung soll mehrere Stunden dauern – doch mancher Spieler ist noch am zocken. MeinMMO informiert euch was das los ist.

Insert

You are going to send email to