In Destiny 2 brachte das Sonnenwenden-Event jetzt die Möglichkeit Eliksni-Schlüpflinge wie den kleinen Simba aus Disneys “Der König der Löwen” hochzuheben. Die Hüter feiern die Nostalgie, aber ganz billig ist das nicht.

Die Hüter fahren voll auf die süßen Baby-Gefallen ab, die direkt zum Start der Season 14 alle Herzen im Sturm eroberten. Die kleinen Fratze stehlen nun auch im neuen Sommer-Event die Show.

Bisher konnten Hüter den putzigen Alien-Nachwusch nur aus der Entfernung bewundern – doch das ist nun vorbei: Ihr könnt die Racker jetzt wie den kleinen Löwen Simba aus dem Disney-Hit “Der König der Löwen” in den Himmel emporheben.

So dürft ihr König der Löwen spielen: Das seit dem 6. Juli laufende Event Sonnenwende der Helden und brachte neuen Content – auch für das Everversum. Hier findet ihr das neue Emote “Eliksni-Schlüpfling” (eng. Eliksni Hatchling).

Wie der Affe Rafiki bei Disney reckt euer Hüter dann das gewickelte Baby-Alien hoch, damit alle den Spross bewundern können. Der Space-Simba honoriert die Geste mit einem süßen Kichern – oder was Eliksni Schlüpfligne halt so von sich geben. Eliksni nennen sich die Aliens übrigens selbst, die Menschen nannten sie abfällig Gefallene.

Als eines der ersten US-Magazine berichtete Polygon über die Eliksni-Babys, die ihr nun wie Simba hochheben könnt. Schaut euch hier das neue Emote in Action an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Bungie zieht mit Alien-Simba clever das Silber aus der Tasche

Was kostet das neue Emote? Für die Geste “Eliksni-Schlüpfling” werden 1.000 Silber fällig. Das sind umgerechnet etwa 10 €, wenn ihr die Premium-Währung im Store kauft (je nach Bundle-Größe wird es etwas günstiger).

Der Preis von 1.000 Silber entspricht dem einer ganzen Season – ist aber völlig normal für exotische Emotes in Destiny 2.

Gibt’s Simba auch für Glanzstaub? Viele Cosmetics lassen sich auch mit der erspielbaren Währung Glanzstaub im Everversum kaufen. Doch das Simba-Emote scheint während des Sonnenwenden-Events nur für Silber im Store zu sein. Das berichten jedenfalls Dataminer auf Webseiten wie TodayInDestiny.com.

Doch so ganz 100%ig richtig sind die Vorhersagen bei Event-Itmes nie – wir können die Kaufoption mit Glanzstaub also nicht komplett ausschließen. Spätestens nächstes Jahr zur Sonnenwende dürfte das Emote zudem regulär mit erspielebarer Währung zu kaufen sein, so hat es Tradition.

Wer nicht nur ingame mit den putzigen Eliksni kuscheln möchte, darf das auch in der Echten Welt:

Destiny 2 gehorcht der Community und verkauft jetzt Plüsch-Aliens

König der Löwen trifft den Nostalgie-Nerf der Hüter

So regieren die Hüter: Die eh schon nostalgischen Hüter fahren voll auf die Kombo aus Baby-Alien und Simba ab. Unter dem Twitter-Post seht ihr es ja schon, viele Spieler grölen “Haltet den Mund und nehmt meinen Staub” – eine Anspielung auf ein Meme, dass bereitwilliges Geldausgeben feiert.

Als sie dann darauf hingewiesen werden, dass sie aber Silber für den Kauf bräuchten, ist die Enttäuschung groß. Denn viele Hüter sind sich einig: Sie brauchen es unbedingt, Eliksni-Schlüpflinge wie Simba hochzuheben. Doch andere User tönen direkt “der nächste Gehaltscheck wird dafür verpulvert” – hoffentlich bleibt nach den 1.000 Silber was für die Lebenskosten übrig.

Natürlich finden wir unter dem Post auch massig Anspielungen auf “Der König der Löwen”. Manchen Hüter fiel sogar auf, dass der Infotext des Emotes den Klassiker auf die Schippe nimmt. Hier steht in Destiny 2 “Der ewige Ätherkreislauf” – klare Referenz auf den Ohrwum-Song “Cyrcle of Life”, der den Film so unvergesslich macht.

Hier könnt ihr in Nostalgie schwelgen und den Song hören sowie das ikonische Intro sehen, an dessen Ende Simba hochgehoben wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie findet ihr die Obsession mit den Eliksni-Schlüpflingen? Einfach nur putzig und süß oder bewundert ihr vielmehr Bungies Marketing? Oder lest ihr das hier schon gar nicht mehr, weil ihr den kleinen Space-Simba ununterbrochen über euren Kopf hebt? Sagt es uns doch in den Kommentaren.