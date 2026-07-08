Destiny 2 ist nicht tot – Nach den Massenentlassungen bei Bungie meldet sich Übriggebliebener mit hoffnungsvoller Nachricht

Destiny 2 wird keine neuen Inhalte mehr bekommen. Im Anschluss folgten zahlreiche Entlassungen innerhalb von Bungie. Doch das bedeutet nicht das endgültige Ende des MMO-Shooters.

Welche Hoffnung gibt es? Am Abend des 7. Juli 2026 erschien ein neuer Patch für Destiny 2, der so einige Bugfixes mit sich brachte. So wurden Timer angepasst oder Shells, die vorher einigen Spielern verwehrt blieben.

Das Update ist gar nicht mal so klein, weshalb sich ein Spieler an das Entwicklerteam von Destiny 2 wandte und nachfragte, ob das denn nun der allerletzte Patch gewesen sei. Auf X antwortete dmg04, der Principal Comms Manager von Destiny 2, dass tatsächlich noch einige folgen könnten:

Es kann vorkommen, dass wir bei Problemen höchster Priorität (Spielabstürze) außerplanmäßige Maßnahmen ergreifen. Es wird weiterhin Ausfallzeiten für allgemeine Serverwartungs- und Instandhaltungsarbeiten geben. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, könnten hier und da kleine Korrekturen vorgenommen werden.

Mit vielem kann die Community also nicht mehr rechnen. Doch es ist auch schön zu wissen, dass Destiny 2 bei unspielbaren Abstürzen nicht einfach liegen gelassen, sondern sich trotzdem noch darum gekümmert wird.

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Arbeiten erfolgen mit Minimalbesetzung

Wieso war das überhaupt eine Frage? Bungie hatte erst kürzlich eine Umstrukturierung gestartet, die mit zahlreichen Entlassungen einherging. Dabei traf es mehrere Teams, auch die von Destiny 2 und Marathon. Selbst mehrere Mitarbeiter von Sony, die Bungie unterstützen, sind betroffen.

Auch an Marathon wird immer noch weiter gearbeitet, versicherte Bungie. Und wie es aussieht, gibt es dazu zumindest noch lebenserhaltende Maßnahmen bei Destiny 2.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat sich die Situation rund um Bungie einmal genauer angeschaut. Sie schreibt, dass das kreative Herz herausgerissen und dadurch ein Studio geopfert wurde: 12 Jahre Destiny und seine Macher weggeworfen: Wie die Bungie-Führung ihr Herz zerstörte