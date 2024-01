Destiny 2: Jurist gewinnt 7,2 Millionen $ mit Klagen gegen Cheater und Hetzer – Bungie feuert ihn

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das führe zu Problemen, weil so Leute in Führungspositionen vorstoßen, die gar nicht führen können. Außerdem erhöhe es Kosten für Projekte auf ungesunde Weise, während eine Gewerkschaft gesünder für Gehaltssteigerungen sorgen würde.

Wer ist das? Don McGowan hat in den 90ern Jura in Montreal studiert, arbeitete dann 16 Jahre als Anwalt für Microsoft, Xbox und die Pokémon Company.

Bei Destiny 2 gab es 2023 nicht so viele Lichtblicke im Spiel, aber vor Gericht: Ein Jurist von Bungie, Don McGowan, konnte wichtige Prozesse gegen Cheater und Hetzer gewinnen und 7,2 Millionen $ erstreiten. Im November 2023 verlor er nach 3 Jahren seinen Job bei Bungie. Jetzt fordert er die Gründung einer Gewerkschaft für Beschäftigte in der Gaming-Industrie, nach dem Vorbild Hollywoods.

