Wählt mit uns die beste Klasse aus Destiny 2

In Destiny 2 können Jäger, Titanen und Warlocks aus insgesamt 12 Subklassen wählen. MeinMMO möchte wissen, welche dabei eurer Meinung nach die beste ist – die neuen Stasis-Klassen oder doch die altbewährten Licht-Fokusse?

Ihr wählt in Destiny 2 nicht nur aus, ob ihr als stoischer Titan, geschickter Jäger oder zauberhafter Warlock loszieht. Ihr habt zudem die Qual der Wahl aus mittlerweile 12 Subklassen, auch Fokusse genannt.

Jeder Klasse stehen davon 4 unterschiedliche Spezialisierungen zur Verfügung, die sich durch ihre Fähigkeiten und das zugehörige Element unterscheiden.

Die Spielweise ändert sich spürbar und es macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, welche Subklasse ihr ausrüstet.

Das ist neu: Seit wir das letzte Mal von euch wissen wollten, welcher Fokus der beste und beliebteste ist, hat sich einiges getan. Zu den bekannten 9 Licht-Klassen sind 3 Stasis-Klassen dazugekommen. Seit Beyond Light experimentieren Jäger, Warlocks und Titanen erstmals mit den fiesen Eiskräften der Dunkelheit. Stasis-Kräfte sind das erste neue Element in Destiny überhaupt und sorgen für reichlich Aufsehen bei den Spielern.

Alle 12 Subklassen für eure Hüter im Schnelldurchlauf

Bevor ihr selbst entscheidet, welche Subklassen nun die besten im PvE und PvP sind, stellen wir euch alle 12 kurz vor. Wir betrachten dabei jeden Element-Fokus als Ganzes. Ihr findet hier also für jede Klasse den Solar-, Arkus, Leere- und Stasis-Fokus.

Wer wissen will, welche Klasse 2020 hoch im Kurs stand, wird her fündig: Die Subklassen von Destiny 2 im Ranking

Fokusse für den Jäger

Revolverheld: Dieser Fokus erinnert an einen einsamen Cowboy, der nicht viel spricht, aber schnell zieht und nie sein Ziel verfehlt. Ihr könnt entweder mit eurer Goldenen Kanone alles zum Schweigen bringen oder das letzte Wort mit euren brennenden Wurfmessern haben.

Arkusakrobat: Als eine der wohl agilsten Subklassen im Spiel weicht ihr gegnerischen Treffern mühelos aus oder pariert feindliche Attacken. Ihr tänzelt eure Feinde akrobatisch aus und schlagt mit Stab und Blitzen zu.

Nachtpirscher: Diese Vertreter sind richtige Großwildjäger und dank ihrer Fallen und Verwirrungstechniken ihren Feinden stets überlegen. Keine andere Klasse spielt sich so hinterhältig und nutzt die Leere für gemeinere Attacken mit Bogen oder Dolchen.

Wiedergänger: Durch Stasis werden Jäger zu Eis-Ninjas. Ihr werft eure beiden Kama-Sicheln und Shuriken, um Feinde zu verlangsamen und einzufrieren. Habt ihr das Schlachtfeld bewegungsunfähig gemacht, lasst ihr Wirbelstürme oder fiese Sprungattacken los, um alles zu zersplittern.

Fokusse für den Titanen

Sonnenbezwinger: Diese Titanen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Eure mächtigen Kriegshämmer hinterlassen nichts als Schutt, Asche und verbrannte Erde. Das Feuer verzehrt eure Feinde und stärkt eure Verbündeten.

Stürmer: Als Stürmer fühlt ihr euch mitten in der Gegnerhorde am wohlsten und richtet dort Chaos an. Diese Titanen stehen ständig unter Strom und können von nichts und niemandem gestoppt werden.

Sentinel: Nicht alle können so stark wie Titanen sein, daher beschützen Sentinels gleich das ganze Team mit ihren undurchdringlichen Schilden. Diese können sie aber auch meisterhaft als Waffe nutzen und machen selbst Captain America neidisch.

Koloss: Stasis-Titanen hüllen sich in einen Eispanzer, was ihnen enorme Schadens-Reduktion gewährt. Sie schlagen dann mit ihren gefrorenen Fäusten zu und sind – anders als vermutet – enorm schnell. Auf Knopfdruck lasst ihr Gletscher entstehen, die ihr natürlich in tausend Splitter zerhaut.

Fokusse für den Warlock

Dämmerklinge: Wer braucht schon Knarren, wenn er brennende Schwerter sowie Flügel hat? Die Dämmerklinge kann über dem Schlachtfeld fliegen und es Feuer regnen lassen oder wahlweise das ganze Team heilen sowie durch Feuermagie verstärken.

Sturmbeschwörer: Diese Warlocks kontrollieren die Elektrizität und rufen auf Knopfdruck ein Gewitter herbei. Über die mickrigen Blitz-Finger des bösen Imperators aus Star Wars können Sturmbeschwörer nur lachen und nebenbei haben sie das „Kamehameha“ aus Dragonball perfektioniert.

Leere-Läufer: Mithilfe der Dunkelheit zerbrechen Leere-Läufer die Realität und lassen mit ihrer Nova-Bombe alles hochgehen. Wahlweise werden sie selbst zur Bombe und heilen sich durch die angerichtete Zerstörung.

Schattenbinder: Stasis-Warlocks bringen alles zum Stillstand. Dazu schwingen die Eis-Magier ihren Zauberstab und frieren Feinde auf alle erdenklichen Weisen ein. In der Super schweben sie dann und zerschmettern alle zur Eissäule erstarrten Gegner auf dem Schlachtfeld.

Umfrage: Welcher Fokus ist euer Favorit 2021 in Destiny 2?

So funktioniert die Abstimmung: Jetzt seid ihr gefragt. Wählt aus den insgesamt 12 Subklassen euren absoluten Favoriten. Beachtet bitte: Ihr habt dabei 2 Stimmen!

Wir teilen die Umfrage in die beste Klasse fürs PvE (Kampf gegen Computer-gesteuerte Feinde) und die beste Klasse fürs PvP (Duelle gegen andere Hüter) auf. Vergesst also nicht, eure Stimme für beide Aspekte des Games abzugeben.

Danke für eure Zeit!

Sagt uns doch in den Kommentaren auch, warum ihr euch so entschieden habt. Dort könnt ihr mit anderen Lesern auch darüber diskutieren, welche konkreten Spezialisierungen für euch die besten sind. Uns hilft es bei der Auswertung enorm, wenn wir nachvollziehen können, was die Klasse in euren Augen so stark macht.