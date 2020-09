Destiny 2: Schluss mit langem Warten – Item-Transfer geht nun 10x schneller

Bungie hat an der Technik von Destiny 2 herumgeschraubt und überraschte die Spieler nun mit einer guten Nachricht. Das Übertragen von Gegenständen per eigener App oder über Drittanbieter-Dienste funktioniert nun 10x so schnell als bisher.

Das ist die Meldung: Das kam überraschend. Aktuell dürften die Augen der meisten Hüter auf die laufende Sonnenwende der Helden, auf die kommende neue Herbst-Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts oder auf die neuen Stasis-Klassen gerichtet sein

Doch nun sorgt auch ein anderes Thema für Gesprächsstoff. Vor Kurzem hat Bungie nämlich trocken und ohne großes Drumherum über seinen Help-Account auf Twitter vermeldet, dass man an der API-Schnittstelle von Destiny herumgeschraubt hat. Als Ergebnis davon können die meisten Spieler nun ihre Items mit der offiziellen Begleiter-App, aber auch über Drittanbieter-Apps circa 10x schneller als bisher übertragen.

Das Übertragen von Items per App zählt dabei wohl zu den meistgenutzten App-Features überhaupt. Denn es spart den Spielern den müßigen Weg zum Tresor.

Hier findet ihr einige solcher Apps: Wer seinen Alltag in Destiny 2 erleichtern will, braucht diese Apps

Wie sieht das in der Praxis aus? Das hört sich zwar sehr schön an, doch wie läuft es in der Praxis ab? Offenbar genauso gut, wie es sich anhört.

Denn zahlreiche Spieler auf reddit und in den sozialen Medien schwärmen vom Ergebnis und bestätigen, dass der Item-Transfer per App nun fühlbar schneller abläuft. Auch ich, Sven Galitzki von MeinMMO, machte den Test auf meiner PS4 Pro und kann die merkbar kürzeren Transfer-Zeiten bestätigen.

Zwar habe ich die Zeiten nicht gemessen, doch per Ishtar Commander auf einem Iphone gibt es an sich keine nennenswerte Verzögerung mehr. Was vorher durchaus zwischen 5 und 10 Sekunden in Anspruch nehmen konnte, passiert jetzt im Prinzip instant – als würde man sich das Item aus im Spiel direkt aus dem Tresor holen.

Der Item-Transfer per App geht nun um einiges schneller (Quelle: Kristijan1001 auf reddit und YouTube)

Auch der Transfer über die offizielle Companion-App von Bungie läuft nun deutlich schneller als bisher, auch wenn es hier ab und an eine kurze Verzögerung bei mir gab – wie eine Art Mikro-Ruckler. Aber nun vereinzelt und mit einer sehr kurzen Verzögerung. Wie andere User berichten, soll es auch mit dem Destiny Item Manager (DIM) nun deutlich flotter ablaufen.

Kurzum: Berichten und eigenen Erfahrungen nach zu urteilen, läuft der Item-Transfer per App mit den gängigsten Anwendungen nun tatsächlich deutlich schneller.

Was sagen die Spieler? Die Hüter freuen sich über diese überraschende Nachricht. Sowohl auf reddit als auch in den sozialen Medien häufen sich die Komplimente für diese kleine aber feine „Quality of Life“-Verbesserung.

So manch einer fordert Bungie aber nun auf, endlich auch die langen Ladezeiten zu verkürzen – in Menüs und generell im Spiel. Hier wäre ein 10x schnelleres Laden zwar immer noch verdammt langsam, aber immer noch besser, als es im Moment der Fall ist – vor allem auf Konsolen.

Mittlerweile kann man gefühlte Ewigkeiten in Ladebildschirmen wie diesem hier verbringen

Was hat es mit API überhaupt auf sich? API steht für „application programming interface“ und ist im Prinzip die Schnittstelle zwischen Destiny 2 und externen Diensten, die auf bestimmte Daten des Spiels über eine Online-Datenbank von Bungie zurückgreifen. So können beispielsweise aktuelle Spieler-Statistiken oder Händler-Inventar ausgelesen und über andere Anwendungen angezeigt werden.

Wie sehen eure Erfahrungen aus? Habt auch ihr die kürzeren Transfer-Zeiten bemerkt? Oder ist euch überhaupt kein Unterschied aufgefallen?