Bei Destiny 2 gibt es immer wieder Waffen, die alles dominieren und dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Wir werfen einen Blick auf 7 dieser herausstechenden Wummen.

Der Loot-Shooter Destiny 2 verbindet viele Elemente gekonnt zu einem einzigartigen Mix – eine der Hauptzutaten für den herausragenden Cocktail sind die zahlreichen, coolen Waffen. Aber manche der Schießeisen haben einen größeren Einfluss auf das Game als andere.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die wohl mächtigsten Waffen, an die sich die Spieler noch Jahre später erinnern werden. Die 7 Ballermänner auf den folgenden Seiten sind die herausstechenden Nägel, wie der Destiny-Entwickler sie selbst nennt.

Wir schauen uns an, was die Waffen so besonders macht, was mit ihnen passiert ist und warum ihr die Monster so geliebt habt.

Raketenwerfer mit Clusterbomben – Weil eine Explosion nicht genug ist

Darum war die Waffen so stark: Raketenwerfer galten in den Anfangstagen von Destiny 2 als sehr gute Powerwaffen. Durch den Perk Clusterbomben erreichten sie aber ein ganz neues Level und wurden zu wahren Boss-Killern.

Der Perk bewirkt, dass die ursprüngliche Raketendetonation eine Vielzahl kleineren Bomben freisetzt, die einen ganzen Bereich mit ihren Explosionen eindecken. Je größer der Gegner ist, desto mehr der Cluster fügen ihm Schaden zu. Und traditionell sind die größten Bosse in Destiny auch die stärksten. Schnell galten die Raketenwerfer als die Pflichtwaffe im PvE und garantierten schnelle Raid-Durchläufe, ja sogar soviel Schaden, dass man Boss-Mechaniken umging.

Was ist mit den OP-Knarren passiert? Die Macht der Raketenwerfer war ziemlich lange ungebrochen und erst in Season 6 schob Bungie dem einen Riegel vor. Der große Auto-Reload-Nerf aus Shadowkeep beendete die Ära der Raketenwerfer dann endgültig.

Darum liebten Hüter ihre Cluster-Raketenwerfer: Die Liebe zu ihren Raketenwerfern ist bei den Hütern tief verwurzelt. Schon in Destiny 1 waren gerade die exotischen Exemplare bekannt und gefürchtet, allen voran die ikonischste Destiny-Waffe aller Zeiten: Das Gjallarhorn.

Die Einsiedlerspinne – SMG mit fiesem Biss

Darum war die Waffe so stark: Einsiedlerspinne ist der Name einer legendären SMG, die man gezielt durch das PvP ergattern kann. Sie verfügt über den einmaligen Perk Waffenbeherrschung und der hatte es in sich: Nach jedem Kill, egal aus welcher Waffe, stieg der Schaden der Einsiedlerspinne enorm an.

Einmal aufgeheizt konnte man so im Prinzip alles umholzen und richtige Killserien hinlegen. Durch die großzügigen Schadensmodifikationen war es zudem gleichgültig, ob ihr Körper- oder Kopftreffer erzieltet. Praktischerweise lädt die SMG nach jedem Kill deutlich schneller nach und galt im PvP und PvE als stärkste Primärwaffe.

Was ist mit der OP-Knarre passiert? Ins Spiel gekommen ist die Einsiedlerspinne in Season 6 und wurde dann in Season 9 vom Nerfhammer getroffen. Schlecht ist die Waffe auch heute nicht, aber der Schaden ist nicht mehr so astronomisch und ihr müsst deutlich präziser Zielen.

Darum liebten Hüter ihre Einsiedlerspinne: Als Spitzenwaffe war die Einsiedlerspinne an eine Quest gebunden und verlangte Siege im kompetitiven PvP. Entsprechend froh waren die Hüter mit einer so mächtigen Waffe für ihre Mühen entlohnt zu werden.

Warum ich den Nerf der Einsiedlerspinne begrüßt habe lest ihr hier, ansonsten geht’s auf der nächsten Seite mit übertrieben starken Waffen weiter.