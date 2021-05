Erste Spieler sagen zum neuen MMORPG Elyon: „Erinnert an Black Desert“

Vor Kurzem startete die erste Beta zu Elyon bei uns im Westen. Trotz der Startschwierigkeiten konnten viele Spieler aus der MMORPG bereits testen. Das erste Feedback fällt jedoch gemischt aus.

Was passiert gerade bei Elyon? Am 6. Mai startete offiziell die erste Closed Beta zu Elyon. Allerdings gab es einige Startschwierigkeiten, sodass in den ersten Stunden kaum jemand auf die Server des Spiels kam.

Inzwischen sieht die Situation etwas besser aus. In der Nacht und auch heute früh wurden die ersten Meinungen in Foren, Discords und dem reddit ausgetauscht. Auch wir von MeinMMO waren bereits im Spiel aktiv und fassen euch die ersten Meinungen zusammen.

Was sagen die Spieler? Bisher fallen die Meinungen über Elyon sehr verschieden aus:

Ein Teil der Spieler ist vor allem von der Optik, der vielseitigen Charakterentwicklung und dem Kampfsystem angetan. Alle drei Punkte werden in vielen Meinungen und ersten Eindrücken gelobt. Gerade der Einstieg scheint vielen Spaß zu machen.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch Kritik, die sich vor allem darauf bezieht, dass sich Elyon insgesamt sehr generisch anfühlen soll. Auch das Kampfsystem wird als weniger dynamisch beschrieben als in einigen anderen MMORPGs. Außerdem gibt es Bedenken wegen des Shops, der jedoch in dieser Beta noch nicht getestet werden kann.

Ein häufiger Vergleich für Elyon ist in den ersten Meinungen das MMORPG Black Desert, wobei einige Black Desert schon jetzt als das bessere Spiel bezeichnen. Andere freuen sich wiederum, dass Elyon mehr PvE-Inhalte bietet als BDO.

Erstes Gameplay aus der Beta findet ihr derzeit auf Twitch oder YouTube. Ich selbst habe bereits die ersten 30 Minuten gespielt und ein Video dazu auf YouTube erstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Cooler und actionreicher Einstieg – Langeweile im Mid- und Endgame?

Was sagen die Spieler, die Elyon loben? Positive Eindrücke gibt es vor allem im deutschen Forum zu Elyon (via Elyonforum.de) und im dazugehörigen Discord. Dort schreiben die Spieler:

Sparki: “Ich empfinde den Einstieg in Elyon als sehr freundlich. Man beginnt in einem Tutorial und es werden einem auch danach weiterhin die Dinge, die man in Elyon machen kann, durch verschiedene Quests erklärt. Auch die Grafik und die Performance sind durchaus gut für ein CBT1.”

SymLynx: “Bisher gefällt mir das Spiel sehr gut. Der Einstieg wird einem recht leicht gemacht. Nur die Skill-Vielfalt finde ich noch etwas überwältigend, dazu dann noch die Modifikationen mit den Runen, Artefakten und Mana-Dings. Also da braucht man bestimmt erst mal eine Weile, bis man sich seinen Build zusammengestellt hat. Aber dafür kann man dann auch so spielen, wie man möchten und ist nicht an einen vorgefertigten Spielstil gebunden.”

Saiyoran sagt (via reddit): “Das Kampfsystem ist wirklich spaßig, das genieße ich. Das Leveln geht sehr schnell. Das Endgame kann ich nicht einschätzen, aber es gibt viele coole Systeme für die Charakter-Entwicklung.”

Was ist die Kritik an Elyon? Die kritischen Stimmen sind derzeit jedoch in der Überzahl, wobei bekanntlich die Kritiker auch zuerst und deutlich lauter sind, als die Spieler, die gerade noch Ingame unterwegs sind.

Der reddit-Nutzer TrylessDoer hat eine recht ausführliche Einschätzung zum Spiel abgegeben. Er findet die Grafik zwar nicht schlecht, aber schwächer als bei Black Desert. Das Kampfsystem wiederum beschreibt er als “ein bisschen behäbig” und insgesamt weniger actionreich als bei Black Desert. Für das Leveln (“langweilig”) und Questen (“furchtbar”) hat er jedoch kaum positiven Worte übrig. Insgesamt ist er enttäuscht von Elyon, obwohl seine Erwartungen nach eigener Aussage schon recht niedrig angesetzt waren.

Andere Nutzer kommen zu einer ähnlichen Einschätzung:

Post_ironic: “Das Kämpfen ist gut, das UI ist grauenhaft und das Leveln ist ein Witz.”

Viney1: “Elyon macht das gleiche wie Black Desert, wo einem einfach komplexe Systeme vorgesetzt werden, ohne sie zu erklären. Du hast Runensteine, Skill-Runes, Runen-Fähigkeiten, Skill-Trees und so viel mehr. […] Wenn ich es zusammenfassen müsste, ist Elyon ein typisches Action-MMO mit schnell vergessener Lore, einem Clunky-Kampfsystem und Faction vs. Faction-Kämpfen. […] Leider ist Elyon für mich nicht das richtige.”

Sayael schreibt im deutschen Discord: “Ich finde die Beschreibungen ein wenig oberflächlich. Beim craften wird einem nicht wirklich was erklärt, genauso wenig was die Dimensionen sind bzw. das Ziel an der Teilnahme (außer Loot und Punkte). Auch braucht man für die Feldbosse einen „Breath“, um sie zu beschwören, hier gibt es jedoch auch keinerlei Informationen, woher man diese bekommt. Finde auch die beschränkte Teilnahme an Dungeons pro Tag ein bisschen dämlich.”

Majestic_Advantage: “Das große Problem, das ich hatte, ist das Instanziieren von Quests, selbst wenn man einfach nur zu einem NPC läuft. Es war so viel los, es ist alles verwirrend. Die Grafik ist ok, aber wirklich beeindruckt hat sie mich nicht.”

Was ist mit Pay2Win? In einigen Ersteindrücken gibt es außerdem Kritik an Pay2Win. Doch der Shop ist im Westen noch gar nicht aktiv. In Korea ist es aber so, dass die Ausrüstung beim Aufwerten kaputtgehen kann, was sich jedoch durch Items verhindern lässt. Diese gibt es unter anderem im Shop.

Außerdem gibt es Lootboxen mit zufälliger Ausrüstung, Pets, die automatisch Loot sammeln, und ein System, das Bonus-Stats verleiht, was ebenfalls über den Shop schneller erhältlich ist.

All diese Inhalte soll man zwar auch Ingame farmen können, aber sie sind ebenso im Shop direkt für Echtgeld erhältlich. Allerdings hat Kakao Games, der Publisher, bereits gesagt, dass Änderungen im westlichen Shop vorgenommen werden könnten.

So startet ihr in das neue MMORPG Elyon.

Wie ist unsere Einschätzung? Ich selbst habe bisher nur rund 2 Stunden in Elyon verbracht und bisher ist das Spiel genau das, was ich erwartet habe: eine Mischung aus TERA und Black Desert. Das Kampfsystem wirkt erst mal solide und auch die Optik konnte überzeugen. Fakt ist, dass man bereits nach etwa 30 Minuten Level 22 von 50 erreicht hat. Vor allem zu Beginn macht man also schnell Fortschritte und wird mit Skills und den verschiedenen Systemen etwas erschlagen.

Eine ausführliche Einschätzung samt Anspielbericht werde ich am kommenden Montag veröffentlichen, nachdem ich am Wochenende noch mal deutlich mehr Spielstunden angesammelt habe. Dann werde ich hoffentlich auch erste Dungeons und das PvP ausprobiert haben.

Elyon ist nicht das einzige neue MMORPG, auf das wir uns 2021 freuen können. In dieser Umfrage möchten wir wissen, auf welches Spiel ihr euch am meisten freut: Auf welche neuen MMORPGs freut ihr euch 2021 am meisten?