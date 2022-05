Angeblich könnt ihr Diablo Immortal schon 1 Tag früher spielen – So geht’s

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Ob es schlussendlich funktioniert, zeigt sich erst kurz vor Release. Sollten die Server aber tatsächlich erst pünktlich um 19:00 Uhr am 2. Juni live gehen, dann habt ihr zumindest die Möglichkeit zum Preload auf iOS und Android. So spart ihr euch die Zeit für den Download und könnt zu Release direkt loslegen.

Im Video findet ihr alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst, in 3 Minuten:

Sucht ihr nicht nach dem Spiel, erhaltet ihr um 19:00 Uhr am 2. Juni schlicht eine Benachrichtigung, dass es nun verfügbar ist. Auf dem PC funktioniert das übrigens nicht, der Client wird vermutlich der letzte, der startet. Ihr findet alles zum Release von Diablo Immortal in unserem Info-Hub .

Sobald ihr das Spiel installieren könnt, solltet ihr es in der Theorie auch spielen können. Dazu benötigt ihr allerdings einen Account im Battle.net . Dieser muss dem auf eurem PC entsprechen, wenn ihr euren Fortschritt per Cross-Save behalten wollt.

Ab wann kann ich spielen? Eigentlich startet Diablo Immortal in Deutschland um 19:00 Uhr am Donnerstag, den 2. Juni, wie Blizzard in einer Roadmap vor Release erklärt hat. Einen Preload gibt es aktuell nur für den PC.

Diablo Immortal erscheint am 2. Juni für Android, iOS und PC. Aber was, wenn ihr schon früher spielen wollt? Angeblich könnt ihr schon einen Tag vorher loslegen. Fans zweifeln jedoch, ob das wirklich geht.

