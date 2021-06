300 Leute arbeiten weiter an Cyberpunk 2077 – Doch was ist mit dem Multiplayer?

CD Projekt Red verspricht den Investoren, dass Cyberpunk 2077 auch 2021 weiter die höchste Priorität genießt. Es arbeiten noch immer mehr als die Hälfte des Ursprungs-Teams, etwa 300 Leute, an dem SF-Epos. Doch wir bei MeinMMO fragen: Was ist mit dem Multiplayer-Online-Spiel zu Cyberpunk 2077?

Das ist die Situation:

Cyberpunk 2077 war das am heißesten erwartete Spiel des Jahres 2020. Doch Kontroversen überschatten den Start. Die Versionen für PS4 und XBox One liefen so schlecht, dass sie aus den Shops geworfen wurden. Anwaltskanzleien kündigten daraufhin an, CD Projekt Red zu verklagen: Die Spiele-Firma habe die Investoren getäuscht.

Eigentlich wollte CD Projekt Red einen „Online-Multiplayer“-Modus zu Cyberpunk 2077 als eigenes „AAA“-Projekt veröffentlichen, aber im Zuge der Probleme zum Release hieß es plötzlich: Man wolle nun eine andere Richtung einschlagen.

In einer neuen Konferenz mit den Investoren bekräftigt CD Projekt Red, dass man weiter mit 300 Leuten an Cyberpunk 2077 arbeitet. Doch der Fokus hat sich offenbar nachhaltig verschoben.

Das sind die neuen Nachrichten: Der Chef von CD Projekt Red, Adam Kicińsk, wandte sich in einer Telefonkonferenz an die Investoren, um auf das 1. Quartal 2021 zurückzublicken und eine Perspektive für die nächsten Monate zu eröffnen.

Haupt-Thema bei CD Projekt Red ist nach wie vor Cyberpunk 2077. Im Rückblick auf die letzten Monate betont man, sich vor allem um die Stabilität des Spiels gekümmert zu haben.

So wurde Cyberpunk 2077 bereits verbessert.

Auf Nachfrage versichert man den Vertreter der Investoren, dass etwa 300 Leute weiterhin an Cyberpunk arbeiten, ungefähr die Hälfte des ursprünglichen Teams. Die würden unter anderem an der „Next Gen“-Edition arbeiten.

Erweiterungen zu Cyberpunk 2077 werden erwähnt, Multiplayer wird verschwiegen

Was ist mit Multiplayer? Der geplante Multiplayer-Modus war in der Investorenkonferenz kein Thema mehr. Die Nachfragen richteten sich eher danach, wann Cyberpunk 2077 denn wieder in den PS Store kommt.

CD Projekt Red deutet aber an, „bezahlte, große DLCs“ zu Cyberpunk 2077 zu bringen, man vergleicht das mit den Witcher-3-Erweiterungen „Blood and Wine“ und „Heart of Stone.“ Wenn man solche größeren Erweiterungen für Cyberpunk bringt, werden die nicht kostenlos sein.

So geht es weiter: Fixes und kostenlose DLCs, aber kein Wort zum Multiplayer-Modus.

Cyberpunk 2077 Online rückt wohl in weite Ferne

Was heißt das für den Multiplayer? Wer sich auf den Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 gefreut hat, kann aus den neuen Infos zwei Dinge mitnehmen:

Einerseits arbeitet CD Projekt Red weiter an Cyberpunk 2077 – den Titel gibt man nicht auf

Es wirkt aber so, als liegt der Fokus im Moment darauf, das Einzelspieler-Game zu verbessern und kostenpflichtige DLCs zu entwickeln

Die Arbeit an dem Multiplayer-Teil findet sich aktuell nicht in der Präsentation und in den Plänen von CD Projekt Red wider.

Ich glaube, ich weiß, wie der Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 wird

Wenn alles “nach Plan” gelaufen wäre, dann würde der Multiplayer-Modus wohl einen erheblichen Teil so einer Konferenz einnehmen, denn die Erfahrung bei Titeln wie GTA 5 Online hat gezeigt, dass hier das große Geld zu machen ist.

Aber so wie die Dinge tatsächlich gelaufen sind, haben sich die Prioritäten von CD Projekt Red im Moment in Richtung Einzelspieler-Modus und Schadensbegrenzung verschoben.

In einer anderen Präsentation hieß es, CD Projekt Red wolle sich darauf fokussieren, „alle Spielemarken eines Tages online zu bringen“ – so wie es aktuell klingt, ist dieser „eine Tag“ noch sehr weit in der Zukunft.

Cyberpunk 2077 überdenkt Multiplayer-Modus – Verschoben oder abgesagt?