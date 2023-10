Curved-Monitor zum Amazon Prime Day: 144Hz & 1ms für wenig Geld

Dieser Curved-Monitor hat für diesen Preis echt einige zu bieten. Nutzt jetzt das Amazon Prime Day Angebot, ehe es bald verschwunden ist.

Wenn ihr ein System in FHD bevorzugt, da es nicht annähernd so viel Leistung wie 4K frisst und trotzdem immer noch gut aussieht, seid ihr hier richtig. Mit seinem beeindruckenden 27 Zoll Full HD Display und seinem gebogenen Design bietet dieser Monitor ein immersives Spielerlebnis, das euch in viele Welten entführen wird. Spart jetzt 50€ und bezahlt nur noch 179€.

Dieser Curved-Monitor ist deswegen eine gute Option

Er verfügt über eine Bildwiederholrate von 144Hz, was bedeutet, dass ihr flüssige und reaktionsschnelle Bewegungen genießen könnt. Actionreiche FPS-Shooter wie Apex Legends oder Overwatch bringen mit diesem Bildschirm unglaublich viel Spaß. Wenn ihr momentan noch auf 60Hz spielt, werdet ihr den massiven Unterschied bemerken. Obendrein werden durch eine Reaktionszeit von nur 1ms MPRT Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte verringert.

Eine weitere Stärke ist seine Kompatibilität mit AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-SYNC. Diese Technologien sorgen dafür, dass eure Grafikkarte und der Monitor optimal synchronisiert sind, um Tearing und Ruckeln zu umgehen.

Mit einer FHD-Auflösung von 1920×1080 Pixeln liefert der Dell-Monitor gestochen scharfe Bilder und eine außergewöhnliche Detailgenauigkeit. FHD ist immer noch hübsch und bei einem Großteil aller Spieler vertreten.

Das Gerät verfügt über verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort und HDMI. Dadurch könnt ihr problemlos eure Gaming-Konsole, den PC oder andere Geräte anschließen.

Zusätzlich bietet Dell eine 3-jährige Garantie auf den Monitor, was zeigt, dass sie vollstes Vertrauen in die Qualität ihres Produkts haben.

