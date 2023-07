Warum verpflichtet das Team die beiden nun? Das Team ist von der Qualität der beiden Personen überzeugt und will denen jetzt den Neuaufbau des Teams anvertrauen, bevor CS2 erscheint und CS:GO wieder an Popularität gewinnt.

HUNDEN ist in der Community besonders umstritten: Der war 2021 noch ein 2. Mal für 2 Jahre gebannt worden , weil er in einen weiteren Skandal verwickelt war. Ihm wurde vorgeworfen, sein altes Team verraten zu haben, um einen Job bei einem neuen Team zu erhalten:

Das dänische Team Sashi Esport will einen Neustart in Counter-Strike: Global-Offensive (Steam) wagen. Dafür setzt man auf 2 in der Community umstrittene Personen. Denn beide sind überführte Cheater und von Valve gesperrt. Die Community sieht das kritisch.

Insert

You are going to send email to