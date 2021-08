Dieses Nachspiel hat der Fall gerade: HUNDEN scheint sich an seinen Team Heroic rächen zu wollen. So sagt er, die Mitglieder des Teams hätten von dem „Coaching Exploit“ gewusst, für den er und andere Coaches gebannt worden war (via dotesports ).

Der Vorwurf war: Hunden habe bei dem IEM Cologne in Köln, einem Turnier um 972.000 $, geheime Strategien seines Teams an einen Konkurrenten übergeben. Seinen eigenen Teammitgliedern habe er den Zugang zum Ordner mit dem Team-Strategien gesperrt.

Der Coach Nicolai „HUNDEN“ Petersen wurde jetzt für 2 Jahre gesperrt. Ihm wird vorgeworfen, geheime Pläne seines Teams, Heroic, an einen Mitbewerber bei einem Turnier in Köln verraten zu haben. Angeblich soll er seinen Wechsel vorbereitet haben. Das ist der zweite große Skandal im E-Sport von CS:GO innerhalb von wenigen Monaten.

