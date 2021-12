Wie wird das diskutiert? Insgesamt ist Crowfall vielen MMORPG-Fans ein Rätsel, weil so viel Kompetenz dahintersteckt, aber das Spiel so unzugänglich wirkt.

Als große Hoffnung für die Zukunft gibt Walton an, dass man vor wenigen Tagen vom Studio „Monumental“ gekauft wurde. Jetzt heißt es, das seien fantastische Nachrichten, es würde neues Geld in die Kasse spülen und es ermöglichen, die „aufregenden Pläne für Crowfall umzusetzen.“

Andere sagten: Dem Spiel fehle eine „klare Richtung“. Die Entwickler hätten es nicht geschafft, „den Markt richtig zu lesen“ und ein Spiel entwickelt, das keiner will. Außerdem war der Release-Zeitpunkt ungünstig gewählt, denn neben Crowfall erschienen das solide MMORPG wie „Swords of Legends Online“ und vor allem das monströs erfolgreiche New World.

