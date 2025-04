Twitch-Streamer hat schon über 1.000 Games gezockt, erklärt, warum ein neues Rollenspiel zu seinen Lieblingen zählt

Das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 war im Februar 2025 ein großer Hit auf Steam. Der RPG-Streamer CohhCarnage hat es auf Twitch gezockt und erklärt, was es so gut macht.

Um welchen Streamer geht es? Ben „CohhCarnage“ Cassell ist ein Urgestein auf Twitch und streamt dort schon seit 2013. Der Streamer ist spezialisiert auf Rollenspiele, vom ARPG Path of Exile über Klassiker wie Pathfinder bis hin zum JRPG Persona 5. Seine Rolenspiel-Liebe hat dem Streamer sogar Auftritte in Cyberpunk 2077 und Baldur’s Gate 3 verschafft.

Laut der Analyse-Seite TwitchTracker hat CohhCarnage schon knapp 1.000 unterschiedliche Spiele im Stream gezeigt, wobei die Daten erst seit November 2016 erfasst werden. Insgesamt dürften es also weit mehr Spiele sein, die CohhCarnage gespielt hat.

In einem aktuellen Video meint er, dass er schon Tausende Spiele gezockt habe, und erklärt, warum unter all diesen Titeln das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 zu seinen Favoriten gehört.

MMO-Feeling im Singleplayer

Was begeistert ihn an KCD 2? Cohh bezeichnet das Spiel als „Liebesbrief für Fans von Sanbox-Abenteuern.“ Er hatte bereits den Vorgänger ausgiebig gezockt und genossen, das sei jedoch noch eine recht ungeschliffene Erfahrung gewesen. Mit dem zweiten Teil habe das Studio nun gezeigt, was es mit den nötigen Ressourcen wirklich leisten könne.

Kingdom Come: Deliverance 2 habe all das, was schon den sehr guten Vorgänger ausgezeichnet habe, aber besser. Es sei größer, bug-freier und habe viele Quality-of-Life-Verbesserungen. Zudem lobt der Streamer, dass die Entwickler auf die Community gehört und Feedback der Spieler umgesetzt hätten.

Er sagt, er habe mehr als 135 Stunden in dem Rollenspiel verbracht, jede Sekunde davon genossen und immer noch nicht alles gesehen.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie der Streamer schwärmt:

Was genau gefällt ihm? KCD 2 erinnert Cohh an ein MMORPG: Es gäbe so viel zu tun, dass man beim Einloggen oft noch gar nicht wisse, was man anstellen werde. Man könne einfach tun, wonach einem in dem Moment ist – sei es jagen, klauen, oder sich vielleicht sogar der Story widmen. Für manche Spieler sei diese Content-Fülle vielleicht überwältigend, doch wenn man sich darauf einlasse, sei es „ein bodenloses Fass der Großartigkeit.“

Auch die NPCs findet der Streamer gelungen, mit einigen würde man so viele Stunden verbringen, dass man sie richtig kennenlernen könne.

Das alles macht Kingdom Come: Deliverance 2 für Cohh zu einem besonders immersiven Erlebnis. Es sei nicht nur eines der besten Spiele, die er je gezockt habe, sondern auch ein großartiges Beispiel dafür, was für ein tolles Entertainment-Medium Videospiele allgemein seien.

