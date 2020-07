In der Call of Duty: Warzone gibt es einen neuen Vertrag: Supply Run. Mit dieser Mission könnt ihr euch starke Vorteile sichern, schaut euch hier auf MeinMMO die Einzelheiten an.

Was ist das für ein Vertrag? In der Call of Duty: Warzone bringt euch nicht nur das reine Abschießen von aufdringlichen Feinden Fortschritt Richtung Sieg, auch Verträge können große Vorteile liefern. Mit dem „Season 4 Reloaded“-Update vom 30. Juni kam ein neuer Vertrag ins Battle Royale und der ist wieder verdammt stark.

Aktiviert ihr den Vertrag „Hamstern“, markiert die Mission eine Kauf-Station in der Nähe. Es muss nicht die Nächste sein, sondern es kann auch eine andere sein, die etwas weiter weg ist. Dann habt ihr exakt 2 Minuten Zeit, um diese Station zu erreichen und damit den Vertrag abzuschließen.

Es reicht auch, wenn ihr nur in die Nähe der Station lauft. In einer kritischen Situation braucht ihr die Buy-Station nicht anwählen, sondern müsst nur daran vorbeischlittern. Habt ihr die Angreifer besiegt, solltet ihr aber danach noch an die Station gehen. Denn mit Erhalt der Cash-Belohnung aus der Mission, habt ihr nur die Hälfte der Belohnung eingesackt.

Neuer Vertrag verdammt stark – Hamstern in der Warzone

Was bekomme ich für den Abschluss? Zusätzlich zum Cash geht die Station für euer ganzes Team nämlich in einen „Schussverkauf“-Modus. Damit könnt ihr einige der wichtigsten Items der Warzone deutlich günstiger bekommen, teilweise sogar umsonst. Hier die Preisliste:

80%-Discount auf ausgewählte Marken-Artikel und kostenlose Wiederbelebungen. Quelle: YouTube

Panzerungs-Bundle – 300 $

Gasmaske – 600 $

Cluster-Schlag – 600 $

Präzisions-Luftschlag – 700 $

UAV – 800 $

Selbst-Wiederbelebungs-Kit – Kostenlos

Munitions-Kiste – 1.000 $

Rüstungs-Kiste – 1.200 $

Kumpels wiederbeleben ist ebenfalls kostenlos

Als Basis-Belohnung bekommt ihr 1.000 $ Cash auf die Kralle. Ausgehend von eurem Vertrags-Bonus kann es auch mehr sein. Dazu gibts noch ein paar XP für euer Level, eure Waffen und dem Battle Pass.

Kostenlose Wiederbelebungen sind die Besten

Wieso sollte ich das immer mitnehmen? Es gibt zwar vergleichsweise wenig Cash, doch die Belohnungen an der Discount-Station sind echt stark.

Geht ihr gleich zum Start gezielt auf den Vertrag, könnt ihr euch innerhalb der ersten Minuten des Matches direkt einen Selbst-Wiederbelebungs-Token sichern. Ein hilfreiches Item, welches mit einigen Tricks noch stärker ist.

Große Teams mit 4 Leuten sparen so mal eben 18.000 $ und kriegen sogar noch mindestens 4.000 $ als Handgeld obendrauf. Ist ein Team-Mitglied bei Erledigung des Vertrags drauf gegangen: Auch nicht schlimm – Die Wiederbelebung steht ja kostenlos zur Verfügung.

Ihr könnt die Discount-Station allerdings nur einmal benutzen. Sobald ihr ein vergünstigtes Item ausgewählt habt, fliegt ihr aus dem Menü und wenn ihr die Station wieder aktiviert, ist die „Geiz ist geil“-Aktion schon wieder beendet. So könnt ihr euch leider keine „unendliche“ Drohne bis zum Match-Ende organisieren, wie beim richtigen „Schussverkauf“.

Das Self-Revive-Kit hilft beim Überleben. Kostenlos nimmt man es natürlich besonders gern.

Was bringen die anderen Verträge? Mit dem „Supply Run“ fügt sich nun schon der 5. Vertrag in der Warzone ein. Aktuell gibt es neben „Hamstern“ noch:

Aufklärung – Zeigt eine Vorschau des Gas-Kreises

Gesucht – Nach Abschluss kommen alle gefallenen Team-Mitglieder wieder, allerdings ist man auf der Map zu sehen

Plünderung – Nacheinander 3 markierte Loot-Kisten abklappern

Kopfgeld – Feindliches Ziel wird markiert und muss erledigt werden

Diese Missionen bieten während des manchmal etwas lahmen Mid-Games eine gute Beschäftigungs-Therapie und man kann viel Cash und Vorteile sammeln. Es ist für beinahe jeden Spiel-Stil was dabei und ihr könnt die Verträge sogar dazu nutzen, um anderen Teams Fallen zu stellen.

Die Strategie einer der erfolgreichsten Warzone-Spieler zielt zum Beispiel darauf ab, zum Match-Start richtig viele Verträge zu erledigen, um sich dann schnellstmöglich auf das Endgame vorzubereiten. Der „Supply Run“ dürfte solche Taktiken weiter stützen.