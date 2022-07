Call of Duty: Warzone schraubt im mit einem neuen Update am 30. Juni an der Waffen-Meta und bringt die lootbraren Perks auf die Map Fortune’s Keep. Eine Zusammenfassung der Patch Notes zeigen wir euch auf MeinMMO.

Das kostenlose Battle Royale Call of Duty: Warzone hat ein neues Update veröffentlicht, um die aktuell besten Waffen ein wenig zu schwächen. Zudem kamen einige Bugfixes und die Mechanik der lootbaren Perks startet auf der neuen Map Fortune’s Keep.

Wir zeigen euch die wichtigsten Änderungen aus den Patch Notes und alle Infos zum Update.

Habt ihr euch zur Season 4 noch nicht eingeloggt, dann werft einen Blick auf die neue Map im Trailer:

CoD Warzone: Update 30.06. – Patch Notes

Wann kommt das Update? Die Neuerungen sind bereits online. Das Update kam am Abend des 30. Juni.

Wie groß ist das Update? Es handelt sich nur um ein Mini-Update – ihr braucht nicht viel runterladen, auf den Konsolen läuft das sogar automatisch bei der Anmeldung.

Was steckt im Update? Mittelpunkt des Updates sind die Anpassungen an den aktuell besten Waffen in Warzone. Fast alle Waffen, die seit dem Start der Season 4 ganz oben an der Meta-Nahrungskette stehen, haben einen Nerf kassiert. Aber auch ein paar Buffs waren dabei:

NZ-41 – Nerf Weniger Schaden bei Brusttreffern und Nerf des Orbweaver-Laufes sowie der Sakura-Munition.

UGM-8 – Nerf Das Rückstoß-freie Salven-Setup wurde generft und auch die starke Sakura-Munition. Die anderen Munitions-Aufsätze wurden ebenfalls geschwächt sowie der Bernard-Lauf.

H4 Bilxen – Nerf Erster und zweiter Schadensbereich wurden verkleinert.

Marco 5 – Nerf Hüftfeuer beim Ducken/Liegen wurde generft, Perfetto-Lauf bringt weniger Movement.

Vanguard-Sniper – Buff Dreilinien-Gewehr, Kar 98k und Typ 99 haben höhere Kugel-Geschwindigkeit.

„Verlängert“-Aufsatz – Nerf Erhöht Kugel-Geschwindigkeit nur noch um 8 % statt 10 %.

MX-Schalldämpfer – Nerf Erhöht Kugel-Geschwindigkeit nur noch um 12 % statt 15 %.

M1941 Handstopper – Nerf Rückstoß-Kontrolle liegt nur noch bei 3,5 % statt 4 %.



Zudem gibt es jetzt die lootbaren Perks auf Fortune’s Keep. Senior Creative Director der Warzone, Ted Timmins, nannte diese Mechanik mal einen „Gamechanger“ für Warzone und damit die wichtigste Gameplay-Änderung der Season 3 / 2022.

Ihr könnt also jetzt auf der neuen Map Ausschau nach den Perks halten, um eure Loadouts aufzuwerten.

Obendrauf gab es einige Bugfixes. Dazu zählt auch das kaputte Nachladen bei der Maschinenpistole H4 Blixen. Habt ihr im Visier nachgeladen, dann dauerte das zu lang. Zu den Problemen mit kaputten Wänden auf Fortune’s Keep gab es jedoch keine neuen Infos.

Wollt ihr euch die englischen Patch Notes selbst noch einmal ansehen, dann findet ihr sie bei Entwickler Raven Software (via ravensoftware.com).

Die neusten Änderungen könnten die Waffen-Meta empfindlich treffen. Die besten Waffen in Warzone standen seit dem Start der Season 4 im Zeichen von extrem wenig Rückstoß und einfacher Spielbarkeit.

Wie sich die Anpassungen auswirken, lässt sich kurz nach dem Update noch nicht sicher sagen. Doch wir behalten die Entwicklung im Auge und überarbeiten unsere Liste mit den besten Waffen der Warzone so schnell es geht.