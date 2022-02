Viel zu starke Waffe killt die Meta in CoD Warzone – Jetzt reagieren die Entwickler

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Allerdings sollte es nicht allzu lange dauern und ihr könnt in dieser, spätestens aber in der nächsten Woche mit einem Nerf rechnen.

500 Millisekunden gelten bereits als sehr stark in Warzone und die PPSh kann in vielen Situationen weniger bieten und spielt sich dazu sehr einfach.

Die Maschinenpistole PPSh-41 ist völlig außer Rand und Band in Call of Duty: Warzone . Durch einen Fehler verursacht die Waffe viel zu viel Schaden. Nun greifen die Entwickler ein – vorerst bleibt die Waffe aber stark.

