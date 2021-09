CoD Warzone bringt neuen Actionhelden ins Spiel – Zeigt Judge Dredd

Matches in Call of Duty: Warzone sind geprägt von Chaos, Willkür und Gesetzlosigkeit. Zeit, dass mal jemand aufräumt in Verdansk. Und die Entwickler wissen auch schon, wer das Zeug dazu hat: Der Actionheld Judge Dredd, der demnächst als Operator ins Spiel kommt.

Was ist da los? Call of Duty startete seit dem Start des Battle Royale Warzone bereits 2 Mal Kooperationen mit bekannten Figuren aus Film und Fernsehen:

Nun zeigte der offizielle „Call of Duty“-Account auf Twitter das nächste Hollywood-Urgestein – Judge Dredd. MeinMMO zeigt euch ein paar Hintergründe zur neuen Figur und spekuliert, wann die nächste Rolle von Sylvester Stallone in Warzone einschlagen könnte. Den Tweet mit den ersten Bildern binden wir euch hier ein:

„Ich bin das Gesetz!“

Wer ist Judge Dredd? Die Figur ist bekannt aus den britischen Comic-Heften der Serie „2000 AD“, die Ende der 70er Jahre entstand. Im Jahre 2099 ist ein Großteil der Erde nukleare Wüste und Menschen leben fast nur noch in großen Mega-Citys, die teilweise mehrere hundert Millionen Einwohner haben. Ein Wohnblock allein kann dabei schon 50.000 Bewohner haben.

Judge Dredd lebt in einer solchen Stadt – Mega-City One mit 400 Millionen Einwohnern an der Ostküste von Nordamerika. Recht und Ordnung in einer solche geballten Ansammlung von Menschen aufrechtzuerhalten, ist ein durchaus schwieriges Unterfangen, wenn eine Verurteilung durch ein kompliziertes Rechtssystem zustande kommen muss. Deswegen gibt es die Straßen-Richter.

Judge Dredd ist ein solcher Straßen-Richter und seine Aufgaben verdeutlichen sich durch sein bekanntestes Zitat: „Ich bin das Gesetz“. Diese Richter sind gleichzeitig Polizei, Jury, Richter und Henker in einem. Ausgestattet mit mächtiger Ausrüstung sorgen die Straßen-Richter dafür, das Chaos in den Gassen der Mega-Citys unter Kontrolle zu halten und dabei mit viel Action die Gesetze durchzusetzen.

Ein Erkennungsmerkmal von Judge Dredd ist dabei sein Helm, den er quasi nie ablegt. Außer Sylvester Stallone spielt die Rolle, versteht sich. Neben den Comic-Heften gab es mittlerweile auch einige Verfilmungen, 1995 mit Stallone und auch 2012 mit Karl Urban (der Irre aus „The Boyz“) in der Rolle von Judge Dredd (via Wikipedia).

Wie und wann könnte Judge Dredd kommen? Das lässt sich aktuell nur vermuten. Beim Rambo-Event im Mai 2021 lagen zwischen den ersten Hinweisen auf dem CoD-Account und dem Release genau 2 Wochen. Demnach könnte Dredd am 16. September im Spiel auftauchen. Damals kamen die beiden Figuren Rambo und John McClane aus „Stirb Langsam“ zusammen mit der Mid-Season 3 und einem Actionhelden-Event.

Sollte auch für Dredd ein Event geplant sein, dann passt das Timing aktuell nicht. Die Mid-Season 5 könnte jederzeit angekündigt werden und ein Event ist auch schon bekannt: „The Numbers“. Was hinter dem Event steckt, ist zwar noch unklar, doch eine Verbindung zum Dredd-Universum ist eher unwahrscheinlich. „The Numbers“, also „Die Zahlen“, sind Teil der „Black Ops“-Story von Call of Duty und wahrscheinlich dreht sich das Event eher um Gehirnwäsche und den Operator Mason.

Möglich wäre der Release zur Mid-Season durchaus, doch wahrscheinlicher ist aktuell wohl eher ein Release mit dem Start der Season 6 am 07. Oktober. Obwohl dieses Datum ein wenig zu weit weg erscheint, dafür, dass jetzt der erste Teaser zu Judge Dredd kam.

Spannend ist auch, dass bisher bei den Kooperationen immer 2 Figuren aus verschiedenen Film-Universen ins Spiel kamen. Möglichweise bekommt auch Judge Dredd noch Verstärkung – genug Action-Rollen von Sylvester Stallone wären definitiv vorhanden und Rocky würde sicher eine gute Figur im Battle Royale machen.

Warzone bringt den nächsten Actionhelden ins Spiel und es wird spannenden, zu sehen, wie Judge Dredd ins Battle Royale eingefügt wird. Bisher gingen die Kooperationen immer auch mit Änderungen im Spiel einher. Zum Event mit Rambo und Stirb Langsam kam sogar ein riesiger Wolkenkratzer ins Spiel, der bis heute ein Blickfang der Innenstadt von Verdansk darstellt.

Spricht euch die neue Kooperation an? Oder viel wichtiger: Welche Figur würdet ihr gern in Warzone sehen? Diskutiert mit uns und der MeinMMO-Community in den Kommentaren.