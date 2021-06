Aufpassen in CoD Warzone: Vermeidet Duelle mit Snipern – Bug macht sie sehr stark

Einige Visiere von mächtigen Sniper-Waffen in Call of Duty: Warzone funktionieren nicht richtig und zeigen keine Visier-Reflexion. Duelle mit den Langstecken-Knarren sind deshalb zu vermeiden.

Worum gehts? Sniper-Gewehre sind mächtige Waffen in Call of Duty: Warzone. Ein gezielter Schuss zwischen die Augenbrauen reicht, um einen Gegner in die K.O.-Phase zu schicken. Das One-Shot-Potenzial zusammen mit ihren großen Visieren und einer Mega-Reichweite machen die Scharfschützengewehre zu beliebten Begleitern im Battle Royale Warzone.

Damit man als „Ziel“ überhaupt eine Chance hat, haben die Sniper-Waffen normalerweise mit einem „Glint“. Das ist eine Visier-Reflexion, die euch anzeigt, ob jemand mit einem Sniper-Gewehr durch ein großes Visier in eure Richtung zielt. Doch diese Balancing-Funktion ist derzeit – mal wieder – kaputt. Einige Visiere kommen für manche Spieler einfach ohne Glint.

Sniper durch einen Bug mit unfairem Vorteil

Wie sieht das aus? Auf reddit zeigt User „ll-EXODiA“ einen Zusammenschnitt von 2 Toden durch Sniper ohne Glint:

In beiden Situationen hätte der Spieler durch ein kurzes Aufblitzen der Visier-Spiegelung sehen müssen, dass gerade ein Sniper-Gewehr auf ihn zielt. Doch nix da – obwohl die Kill-Cam große Sniper-Waffen und Visiere anzeigen, gab es keine optische Warnung für den Spieler. Wann und wie der Glint normalerweise angezeigt wird, erfahrt ihr in unserem Special zur Mechanik:

Welche Visiere verursachen das Problem? Das lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Sicher scheint nur, dass dieses Mal auch Sniper aus Cold War mitmachen. Als der Fehler im April das letzte Mal auftauchte, waren nur Sniper aus CoD MW betroffen. Aber auch das Sniper-Visier der beliebten Kar 98k soll davon betroffen sein.

Es scheint jedoch nicht jeder Spieler von dem Problem betroffen zu sein. In dem reddit-Thread zum Video bestätigen manche Spieler den Fehler. Andere sagen, dass sie gerade erst von einem Sniper-Visier der Kar 98k mit Glint getroffen wurden. Es scheint also auch eine unklare Komponente zu geben.

Wir behalten die Entwicklungen rund um das Thema im Auge und aktualisieren den Artikel entsprechend, wenn es neue Infos zum Glint gibt.

Das typische Blinken hilft bei der Erkennung von feindlichen Snipern – eigentlich…

Kommt ein Fix für die Visiere? Da das Problem zu unfairen Zuständen im Spiel führt, dürfte eine Fehlerbehebung nicht ewig auf sich warten lassen. Aktuell findet sich jedoch kein neuer Eintrag zu dem Fehler auf dem Trello-Board der Entwickler (via trello.com). Auf dem Board posten die Warzone-Macher Probleme, an denen sie derzeit aktiv arbeiten.

Hinzu kommt, dass offenbar nicht alle Spieler von dem Bug betroffen sind. Die Aufmerksamkeit für den unfairen Fehler steigt dadurch nur langsam, doch der Frust der Betroffenen umso schneller. Der Fehler geistert wohl schon mindestens 2 Wochen durchs Spiel – der große Warzone-YouTuber „FaZe Jev“ hatte in einer Solo-Runde kurz vor dem Start der Season 4 Probleme mit einem Gegner, der keinen Glint mit seiner Kar 98k hatte (via YouTube / Zeitstempel 11:00 Minuten).

Was kann ich jetzt tun? Seid ihr von dem Bug betroffen, könnt ihr nicht allzu viel machen. Vermeidet offene Flächen, versucht vielleicht eher mal ein paar Runden Rebirth Island und hofft auf einen schnellen Fix für den Fehler.

Sobald ein Sniper das Feuer auf euch eröffnet und ihr danach nicht direkt aufklären könnt, woher der Schuss kam – nehmt die Beine in die Hand und sucht euch ein Haus in der Nähe. Gegen Sniper ohne Glint zu spielen, ist kein Spaß in Warzone.