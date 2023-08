XP-Trick erobert CoD Warzone – Spieler sichern sich 20 freie Kills ohne Stress

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Derzeit gibt es allerdings keinen Hinweis darauf, dass Call of Duty den AFK-Farmern einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Schon in Season 4 war der Trick sehr beliebt und es wurde nichts dagegen unternommen.

Allerdings warnen Spieler auch vor dem Trick. Die Statistiken könnten von Call of Duty als „Reverse Boosting“ angesehen werden, was nicht erlaubt ist und zu einem Shadow Bann führen könnte.

Weil man zwischendurch down geht, fliegt man nicht aus dem Match. Das nächste Match startet dann ebenfalls automatisch. Man braucht also nur … warten, die XP steigen.

Was ist das für ein Trick? Ganz klassisches AFK-Farming . Spieler starten einen Modus mit aktiviertem Respawn, also etwa Beutegeld oder den limitierten Lockdown. Sie deaktivieren die automatische Fallschirm-Öffnung und „Trupp auffüllen“, gehen down bei der Landung, sterben und kommen wieder ins Match.

Am 17. August läuft das Reveal-Event von Modern Warfare 3 in Warzone. Den ersten Trailer von CoD MW3 könnt ihr euch hier ansehen:

In einem Battle Royale wie Call of Duty: Warzone kämpft man eigentlich um jeden Kill. Aus irgendeinem Grund wollen alle bis zum Schluss übrig bleiben. Muss das sein?

Durch einen XP-Trick lassen sich derzeit in Call of Duty: Warzone mit etwas Glück viele Kills farmen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Spielern dauert das Leveln von Waffen und Battle Pass einfach zu lang.

