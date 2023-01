Immer mehr gute Spieler von CoD Warzone 2 müssen mit Cheatern zocken – 10 Kills pro Match sollen reichen

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

So gibt es mehrere Clips, die zeigen, wie ein Spieler mit 10 Kills in einem Match einen Gegner angreift und dann fliegt der Spieler aus dem Match. Danach wurde der Spieler mit einem Shadowbann belegt.

Was ist ein Shadowban in CoD Warzone und was kann man dagegen tun?

Ein permanenter Bann ist in Call of Duty normalerweise nicht rückgängig zu machen, deswegen gibt es diese Vorstufe, um die Anschuldigungen zu checken.

Was ist das für ein System? Das Shadowbann-System ist eine Möglichkeit für die Entwickler, verdächtige Accounts von den normalen Spielern zu trennen, ohne sie gleich permanent zu bannen. Shadowbann-Spieler landen dann gemeinsam in Matches, ohne Zugriff auf das normale Matchmaking.

In den letzten Wochen tauchten in der Community ungewöhnlich viele Berichte über falsche Shadowbanns auf. Generell ist eine Einschätzung von außen schwierig – Cheater behaupten oft, dass sie unschuldig sind , obwohl es gute Gründe für einen Bann oder Shadowbann gibt.

Sogenannte Shadowbanns sind aktuell ein großes Thema in der Community von Call of Duty: Warzone 2 . So ein Bann führt dazu, dass man mit Cheatern oder anderen verdächtigen Spieler zusammenspielt. Doch das System scheint Ärger zu verursachen und sorgt besonders bei guten Spielern für Frust.

