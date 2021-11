CoD Vanguard hat keinen Splitscreen im Zombie-Modus, aber es gibt Hoffnung

Call of Duty: Vanguard präsentiert euch mit “Der Anfang“ eine Vorgeschichte zum launigen Coop-Modus „Zombies“. Doch muss man das zwangsweise online spielen oder unterstützt der Modus Splitscreen, bei dem man zu zweit auf der Couch zocken kann? Wir von MeinMMO bieten euch die Antwort.

Gibt es Splitscreen im Zombie-Modus von CoD Vanguard? Wer gerne auf der Couch zusammen mit einem Freund die Zombie-Horden in CoD Vanguard umnieten will, hat gerade kein Glück. Denn bisher fehlt die Option für lokalen Koop im Splitscreen-Modus für Zombies in Vanguard komplett. Doch das muss nicht so bleiben.

Splitscreen könnte schon bald kommen

Gibt es gar keinen Splitscreen-Mode in Vanguard? In der Tat unterstützt Vanguard lokales Spiel im Splitscreen, aber bisher nur im regulären Multiplayer-Modus. Dort ist es tatsächlich möglich, zu zweit auf der Couch zu mümmeln und es ordentlich krachen zu lassen.

Alles, was ihr zum neuen Call of Duty: Vanguard wissen müsst – in 2 Minuten

Kommt der Splitscreen-Modus noch für Zombies? Hierzu gibt es keine offiziellen Ankündigungen von den Entwicklern. Aber es könnte durchaus sein, dass ihr schon in wenigen Wochen ein Update bekommt, welches genau dieses Feature freischaltet.

Diese Hoffnung fußt auf der Tatsache, dass es 2020 im Vorgänger Call of Duty: Black Ops Cold War genau so war. Auch hier fehlte zum Launch die Splitscreen-Option. In einem Update Mitte Dezember, also gut einen Monat nach Launch, kam der Splitscreen dann endlich doch noch ins Spiel und erfreut seitdem die Zombie-Fans, die gerne zu zweit daheim zocken.

Gibt es Splitscreen auch auf PC? Bislang wird die Splitscreen-Option – egal ob für Multiplayer oder Zombies – nur für Spieler auf den Konsolen der Marke Xbox und PlayStation (Next und Current-Gen) angeboten. PC-Spieler können nicht lokal zu zweit vor demselben Bildschirm spielen. Daran dürfte sich wahrscheinlich auch so bald nichts ändern. Couch-Koop dürfte nach wie vor bei den Konsolen verortet bleiben.

Wenn ihr Zombies in Vanguard trotzdem zockt und derweil ordentlich Erfolge fahren wollt, bis endlich der Splitscreen kommt, dann schaut euch doch mal unseren MeinMMO-Artikel mit 5 wichtigen Tipps an, mit denen ihr im Zombies-Modus von Vanguard länger überlebt.