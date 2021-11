CoD Vanguard: Spieler gewinnt Match in 39 Sekunden – Das war sein Waffen-Setup

Knapp eine Woche nach dem Release von Call of Duty: Vanguard etablieren sich die ersten Meta-Loadouts und Waffen-Setups. Auf Twitter sorgt aber besonders ein Clip für viel Aufsehen: Ein Spieler gewinnt ein komplettes Match in nur 39 Sekunden. MeinMMO sagt euch, wie das passiert ist.

Speedruns sind normalerweise etwas für Singleplayer-Spiele. Aber gerade bei einem Spiel wie CoD Vanguard, was sich durch extrem schnelles Gameplay auszeichnet, wollen auch im Multiplayer die besten Spieler die schnellsten Zeiten aufstellen.

Der dänische YouTuber KRNG Tasty hat das jetzt getan, indem er in Rekordzeit ein ganzes Match für das Team entscheidet. Dafür braucht er nur ein Leben und 39 Sekunden.

Spieler dominiert ganzen Server mit der Kampfschrotflinte

Wie sieht das aus? Auf Twitter hat der Spieler KNRG Tasty einen Clip geteilt, in dem der Rekord zu sehen ist.

YouTuber KRNG Tasty knackt den Rekord für die schnellte V-2-Rakete in Vanguard

Damit hat er sogar den bisherigen Rekord von YouTuber Crakrz um nur wenige Sekunden-Bruchteile getoppt (via Twitter).

Dass dieses Gameplay auf der neuen Map Das Haus passiert, ist keine Überraschung. Die Map bietet rasante Action auf engen Räumen. Sie ist für uns deshalb schon ein Highlight und besser als Shipment.

Geheimer Killstreak gewinnt Spiel sofort

Was ist passiert? Seit Modern Warfare 2 gibt es in vielen, aber nicht allen, “Call of Duty”-Spielen einen versteckten Killstreak. In Modern Warfare und Black Ops Cold War war das die Atombombe. In CoD Vanguard ist das die V2-Rakete.

Wenn ihr es in Vanguard schafft, 25 Kills hintereinander nur mit Waffen zu landen, ohne dabei selbst zu sterben, könnt ihr diesen mächtigen Killstreak rufen. Der Killstreak gewinnt das Spiel sofort für euer ganzes Team. Das funktioniert auch, wenn ihr im Rückstand seid.

KNRG Tasty hat das in nur 39 Sekunden geschafft.

Das OP-Waffen-Setup vom Spieler

KNRG Tasty hat über Twitter auch sein Waffen-Setup geteilt, was wir euch nicht vorenthalten möchten:

Dieses Loadout hat KNRG Tasty benutzt (Quelle: Twitter)

Das Setup im Überblick mit den deutschen Namen:

Waffe: Kampfflinte

Kampfflinte Waffenaufsätze: Mündung: M97 Voll-Würgebohrung Lauf: Abgesägt Visier: – Schaft: Draht Eigen Unterlauf: Mark VI Skelett Magazin: Kaliber 16 10-Schuss-Trommel Munitionstyp: Stärkere Treibladung Griff: Stoffgriff Fertigkeit: Fingerfertigkeit Kit: Schnell



Was macht dieses Loadout so stark? Die Kampfschrotflinte ist im Nahkampf immer eine Macht. Dieses Loadout verbessert aber speziell zwei Kategorien: Geschwindigkeit, und Munitionsreserven.

Mit 10 Patronen und vielen Aufsätzen, die die Geschwindigkeit des Spielers beim Laufen, Nachladen und Zielen erhöhen, kann KNRG Tasty furchteinflößend schnell durch die Map rennen. So nutzt er das Potenzial der Waffe, aus nächster Nähe mit nur einem Schuss zu töten, voll aus.

Die Reaktionen der Community

Was sagen die Spieler dazu? Die Community hat sehr gespalten auf das Video reagiert. Neben denen, die beeindruckt waren von der brutalen Rasanz des Spielers, gab es auch Beschwerden über die Waffe.

“Du bist irre.” (@Taqwyd auf Twitter)

“Das wird CoD ruinieren, aber krasser Clip”(@MNSTR_Snipes auf Twitter)

“Bin so froh, dass ich das neue CoD noch nicht gekauft hab, was zum Teufel ist das?” (@joe11x auf Twitter)

Der Spieler selbst rechnet damit, dass sein Setup demnächst generft wird (via Twitter).

Video unterstreicht das hohe Spieltempo von Vanguard

Was sagt das über das Gameplay von Vanguard? Der Clip stellt aber wieder einmal unter Beweis, wie schnell das Gameplay von Vanguard ist und wie dominant aggressive Spieler sein können. Das gilt für dieses OP-Loadout, aber auch für viele andere.

Auch wenn nicht jeder auf diesem Niveau spielt, und nicht jede Map so klein ist: CoD Vanguard belohnt schnelles und aggressives Gameplay. Mit einem flotten Spieltempo kann man den Druck auf seine Feinde hochhalten und für spektakuläres Chaos sorgen. Das macht viel Spaß, und deshalb finden wir CoD Vanguard richtig gut.

Was war euer längster Killstreak in CoD Vanguard? Und welches Loadout habt ihr dafür genutzt? Werdet ihr versuchen, euren eigenen Rekord mit diesem Waffen-Setup zu toppen? Lasst uns gern ein Kommentar auf MeinMMO da.