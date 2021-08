Das Call of Duty: Vanguard das beliebte Gunsmith-Feature bekommt, ist schon bekannt. Doch der Umfang der Funktion war bisher nicht klar. Ein neuer Leak zeigt, dass der Waffenschmied in CoD Vanguard offenbar riesig werden dürfte.

Was ist der Waffenschmied? Der Waffenschmied, oder auf Englisch Gunsmith, ist ein Feature, mit dem ihr im Multiplayer-Modus eure Waffen mit Aufsätzen (Attachments) verändern könnt. So kann man einen neuen Lauf oder ein größeres Magazin an die Waffe pappen und so deren Werte ändern.

Viele Spieler lieben das Feature in den vergangenen CoD-Spielen und verbringen viel Zeit, besonders abgedrehte und effektive Loadouts zu basteln. Vor allem die Version des Gunsmith in der Mobile-Fassung von CoD ist besonders stark.

Freilich wird es den Gunsmith auch im kommenden CoD Vanguard geben, doch Details dazu gab’s bisher eher wenig. Doch ein Leak bringt jetzt neue Infos und die sind vielversprechend.

Bis zu 71 Aufsätze pro Waffe und doppelt so viele Slots wie bei Warzone?

Was kann der neue Gunsmith? Laut dem Leak des bekannten CoD-Dataminers TheMW2Ghost (via Twitter) wird es massig Slots für Attachments geben. Am Beispiel des STG44-Sturmgewehrs sind zumindest 10 Slots zu sehen. Zum Vergleich: In der Warzone könnt ihr gerade mal 5 Slots ausrüsten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ebenfalls interessant: Das Bild aus dem Leak zeigt klar, dass es wohl 71 Level gibt, die ihr bei dem STG aufsteigen könnt. Das heißt im Umkehrschluss, dass es wohl auch 71 Upgrades für die Wumme in Summe geben wird, wenn der Leak denn zutreffen würde.

Die Waffen in Vanguard werden also womöglich sehr viel Spielraum für Bastler und experimentierfreudige Spieler bieten.

Welche Waffen-Aufsätze wird es geben? Auch zu den Waffen-Attachements gab es einen Leak. Alle 71 Attachments wurden ebenfalls via Twitter gezeigt und scheinen laut dem Leak in den Daten vorhanden zu sein. Allerdings sind hier auch Perks unter den Attachments gelandet. Außerdem ist nicht klar, ob diese Aufsätze alle einzigartig für das STG44 sind oder die Kategorie der Sturmgewehre sich die meisten davon teilt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Woher kommt der Leak? Wie schon erwähnt, steckt hinter dem Leak der bekannte Dataminer und Leaker TheMW2Ghost. Die Daten stammen offenbar aus der jüngsten Alpha von Vanguard. Daher kann es gut sein, dass sich bis zum Release am 5. November 2021 noch einiges ändert und es am Ende vielleicht weniger Attachments oder Slots werden. Nehmt diese Aussage also mit einer Spur Skepsis auf.

Was sagt ihr zu dieser Enthüllung? Habt ihr Bock auf den neuen, umfangreichen Waffenschmied, den der Leak in Aussicht stellt? Oder ist euch das alles zu viel und ihr habt lieber mehr Übersicht und nicht zig Optionen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Mehr Infos zu CoD Vanguard verrät euch Kollege Maik Schneider, der schon in die Alpha reingucken durfte.