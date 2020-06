Mittlerweile haben sich etliche Spieler in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone einen Namen als starke Spieler und Profis gemacht. Ein ehemaliger Profi sieht jedoch ein Problem darin, warum diese Spieler so stark sind.

Wer ist der Experte? Der ehemalige Profi Damon „Karma“ Barlow hat sich in einem Gespräch mit dem CoD-Streamer NAMELESS während des „Codcasts“ über die Profi-Szene von Modern Warfare unterhalten (via Twitch).

Karma hat bereits drei Mal die Weltmeisterschaft in Call of Duty gewonnen und zählt zu den besten Spielern der Welt. Am vierten Juni hat er seinen Rücktritt vom E-Sports bekanntgegeben.

Das sagt Karma: Während des Gesprächs fragt NAMELESS Karma, gegen welche Spieler er es hasst, anzutreten. Karma muss lange überlegen und findet erst keine konkreten Beispiele, bis er schließlich sagt:

„In diesem Spiel [Modern Warfare]: Shotzzyy, Huke oder jeden, der schlittert. […] Da gibt es so viele. Jeden, der gut ist, weil er verdammt nochmal schlittert. ‚Click, Click, X.’“

Damit spielt er auf eine Methode an, die Spieler etwa nutzen, um sich in Warzone schneller zu bewegen aber auch, um einige Mechaniken auszunutzen. Das „Schlittern“ führt dazu, dass Spieler beim Aufstehen einen kurzen Moment des taktischen Sprints haben und zugleich ein kleineres, schwerer zu treffendes Ziel darstellen.

Direkt nach dem Schlittern kommt ihr zudem schneller ins Visier. Dadurch zielt ihr genauer – ein Vorteil, für den etliche starke Spieler sogar auf bestimmte Aufsätze verzichten.

„Dieses Spiel macht falsche Hoffnungen“

Was stört Karma so daran? Karma geht nicht direkt darauf ein, was ihn an der Mechanik so sehr stört. Aus seinen Worten lässt sich allerdings heraushören, dass er es offenbar nicht gut findet, dass ein solches Vorgehen nun entscheidet, wer gut ist und wer nicht.

Das Schlittern in dieser Form ist in Modern Warfare zum ersten Mal in einem solchen Ausmaß nützlich und stand zuvor noch nicht zur Debatte. Es wirkt, als sehe Karma das so an, als wäre richtiges Schlittern nun wichtiger als gutes Aiming, das sich mit Übungen trainieren lässt, oder Kenntnis von Waffen und Maps.

Wer seine Waffen und Aufsätze kennt, kann richtig krasse Builds bauen – etwa die M13 als „Laser“

Besonders Modern Warfare legt viel Wert auf Realismus und darauf, das perfekte Setup für seine Waffe zu finden. So gibt es etwa starke Aufsätze für besseres Zielen, die jedoch nur dann hilfreich sind, wenn die Waffe auch auf sie abgestimmt ist.

Warum könnte das in Zukunft ein Problem bleiben? Karma führt weiter aus, dass die aktuellen Profis vermutlich in Zukunft ihre Probleme haben werden – zumindest, wenn das Schlitter-System in Zukunft oder sogar im nächsten Call of Duty nicht so beibehalten wird.

Dieses Spiel macht falsche Hoffnungen. […] Einige der Leute, die gut in diesem Spiel sind … das ist einfach abscheulich. Die sollten besser beten, dass du nächstes Jahr noch schlittern und all diesen komischen Scheiß machen kannst. Es wird sicher anders werden.

Zumindest in der näheren Zukunft wird das Schlittern wohl noch Bestand haben. Bei einem Blick auf die Roadmap für Modern Warfare und Warzone haben wir bei MeinMMO bereits gezeigt, was Season 4 noch alles bringen wird. Wie es danach aussieht, darüber lässt sich aktuell aber nur spekulieren.