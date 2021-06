Profis erklären, was ein CoD-Spiel zum guten Multiplayer macht – 9 Teile im Ranking

Die beiden CoD-Profis Pacman und Enable haben sich die Mühe gemacht und diverse CoD-Spiele in einer Tier-List verglichen. Es ging dabei vor allem um die Relevanz der Spiele im kompetitiven Multiplayer. Dabei kam ausgerechnet Modern Warfare 2019 gar nicht gut weg.

Wer hat da abgestimmt? Die beiden früheren CoD-Pro-Gamer Ian „Enable“ Wyatt und Jonathan „Pacman“ Tucker haben in der Show Reverse Sweep darüber debattiert, welches CoD-Spiel der Serie im Bereich kompetitiver Multiplayer am besten war. Dazu bauten die beiden Experten eine Tier-List, die vom Top-Level S bis zur Stufe E führte. Am Ende schaffte es genau ein Spiel der Serie jeweils ins S- und in den E-Tier.

Da Enable und Pacman beide viel Erfahrung in der kompetitiven CoD-Szene haben, ist ihr Ranking auch von der Relevanz der jeweiligen CoD-Spiele in diesem Bereich beeinflusst.

Black Ops 2 führt das Ranking an

Wie sieht die Liste aus? Die folgende Tier-List wurde von Pacman und Enable erstellt:

S-Tier Black Ops 2 A-Tier WWII B-Tier Ghosts Advanced Warfare Black Ops 3 C-Tier Infinite Warfare Black Ops 4 Cold War D-Tier E-Tier Moder Warfare (2019)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was spricht für das S-Tier? Bei dem S-Tier-Spiel waren sich die beiden Profis einig. Das alte Black Ops 2 wäre das beste Spiel aus einer kompetitiven Perspektive. Enable dazu:

Ich habe nicht an den Wettkämpfen in Black Ops 2 teilgenommen, aber das ist – meiner Meinung nach – das Call of Duty, das CoD auf die kompetitive „Landkarte“ gebracht hat… es ist, vom kompetitiven Standpunkt aus betrachtet, wahrscheinlich bis heute das beste kompetitive Spiel.

Warum mögen sie Modern Warfare nicht? Auf dem Schlussplatz landete als einziges Spiel das Modern Warfare von 2019. Dieses Spiel schienen beide gleichermaßen zu verabscheuen und so versuchten sie, sich mit negativen Einstufungen zu überbieten: „Das ist E minus eine Quadrillion!“ oder „Das ist so schlecht, das ist nicht Mal mehr auf der Liste!“

Pacman sagt dazu:

Fürchterliches Gameplay, werf ne Rauchgranate, renn rum, verlauf dich, versteck dich […] wenn da nicht Warzone dabei gewesen wäre, hätte man das Ding und alles drumherum auf dem Scheiterhaufen verbrennen sollen!

Das Spiel habe einfach keinen Spaß gemacht, weder als Spieler noch als Zuschauer.

Was ist mit dem Rest? Bei den anderen Spielen wird viel diskutiert. So landet Ghosts nach einigem Hin und her erst auf dem D-Tier und wird dann aber doch noch auf B hochgestuft. Oder die Diskussion, ob die Jetpacks in Advanced Warfare jetzt furchtbar oder super wären.

Die Warzone, die von beiden Profis trotz des zugehörigen Modern Warfare geliebt wird, hat vor kurzem wieder für viel Freude gesorgt. Ein paar prügelnde Campern hatten viel Spaß.