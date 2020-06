CoD MW & Warzone: Neues Update bringt Kult-Modus, bei dem jeder Treffer killt

Bei Call of Duty: Modern Warfare & Warzone steht die erste Playlist-Aktualisierung nach Season 4 an. Verschafft euch hier auf MeinMMO einen Überblick über die Woche bei CoD.

Beinahe in jeder Woche seit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare bringt CoD ein Update für seine Spieler. Durch diese „Playlist-Updates“ möchte der harte Ego-Shooter für seine Spieler spannend bleiben und Abwechslung bieten. Gleiches gilt für das Battle Royale Warzone.

Wann kommt das Update? Erfahrungsgemäß kann man das nicht genau sagen. Meistens erschienen die neuen Playlisten am Dienstag, um 19 Uhr unserer Zeit, manchmal aber auch erst am Mittwoch-Morgen gegen 8 Uhr.

Sobald die neue Playlist online ist, tragen wir sie hier im Artikel für euch nach.

Season 4 brachte neuen Content, Fahrzeug-Hupen und Captain Price als Operator.

Erstes Playlist-Update mit Season 4 fällt wohl klein aus

Was steht diese Woche an? In einem Blogpost auf einer Activision-Website verrieten die Macher des aktuellen CoDs, was sie diese Woche planen – Und das ist gar nicht mal so viel.

Erst letzte Woche war der große Release von Season 4 mit neuen Waffen, einem frischen Battle Pass und einigen Änderungen an der Warzone. Nun fuhren die Entwickler bei Infinity Ward das Tempo etwas runter und kündigten für diese Woche nur eine Änderung der Playlist an: Sie bringen den Party-Modus „One in the Chamber“ für den Multiplayer.

Weitere Änderungen bei den Playlisten für Modern Warfare & Warzone sind jedoch möglich.

Was ist das für ein neuer Modus? Der Modus „One in the Chamber“ kam mit dem ersten Teil von Black Ops zu Call of Duty und gibt euch kaum Munition zur Hand, um euch zu wehren. Hier die Regeln:

Free-for-All – Jeder gegen Jeden

Alle Spieler haben 3 Leben

Jeder Soldat startet mit einer Kugel in einer zufälligen Waffe

Schießt ihr die Kugel daneben, muss der Nahkampf herhalten

Erwischt ihr einen Gegner mit der Kugel, geht er immer down

Für jeden Kill bekommt ihr eine neue Kugel

Bei jedem eigenen Tod bekommt ihr eine neue Kugel Wer am Ende noch steht, gewinnt



Ein knallharter Kult-Modus in dem jede Kugel zählt. Die Time-to-Kill (TTK) liegt quasi bei 0 ms.

Euer Aim und eure Konzentration entscheiden über den Sieg. Jeder Schnellschuss kann das Ende bedeuten. Schaut euch vorher das MW-Experten-Training an, dann räumt ihr hier alles ab.

Was war die Woche sonst bei CoD los? Mit Season 4 startete beim aktuellen Call of Duty der nächste Content-Zyklus und gab den Spielern wieder etwas Neues zu tun. Zum Beispiel gibt es jetzt neue In-Match-Events in der Warzone.

Das soll auch im Laufe der Season 4 so weitergehen. Für den Multiplayer sind weitere Maps geplant und in der Warzone könnten bald 200-Spieler-Modi, sowie ein Juggernaut-Modus starten. Hier findet ihr die Roadmap, mit allen kommenden Inhalten der aktuellen Season.