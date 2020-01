Könnt ihr bei Call of Duty: Modern Warfare den SpecOps-Modus nicht (wieder) herunterladen? Dann probiert jetzt so. Damit sollte der Download bei den meisten klappen.

Um dieses Problem geht’s: Der SpecOps-Modus kann aktuell von so manch einem Spieler nicht bestritten werden. Das ist ärgerlich, schließlich werden dort einige Baupläne und Operator freigeschaltet. Schuld daran ist ein nerviger Fehler, der in der Community als Re-Download-Bug bekannt ist.

Was bewirkt der Bug genau? Einigen ist es aktuell nicht möglich, das entsprechende Paket aus dem jeweiligen Plattform-Store herunterzuladen. Der Download reiht sich dann zwar in die Warteschlange ein, doch dann passierte bei einigen Spielern einfach nichts. Oder der Download startete, zeigte nach einer Weile jedoch korrupte Daten an und konnte nicht abgeschlossen werden.

Bei Anderen wurde das Paket einfach nicht erkannt und sie wurden auf den Store verwiesen, wo sie nur einen Platzhalter fanden. Kurzum: SpecOps ließ sich nicht herunterladen oder starten.

Endlich gibt es eine Lösung: Die Lösung kam ohne große Ankündigung in Form eines neuen SpecialOps-Pack-Downloads. Dieser ist knapp 16 GB groß und seit dem 26. Januar auf allen Plattformen verfügbar.

CoD Modern Warfare: Der Survival-Modus bleibt ein Jahr exklusiv für PS4

Das müsst ihr tun: Alle, die beim alten Download festhängen und SpecOps immer noch nicht herunterladen können, müssen den alten Download abbrechen und aus der Warteschlange oder der Bibliothek löschen, falls er dort noch eingereiht ist. Den alten erkennt ihr daran, dass er knapp 12 GB Platz benötigt.

Dann geht man in den entsprechenden Plattform-Store, sucht dort nach Modern Warfare und geht dort auf die Addons. Dort kann man dann das neue, 16 GB große SpecOps Pack aussuchen und herunterladen.

Hier ein Beispiel aus dem PS Store (Quelle: Reddit-User ageDriver2401)

Der (erneute) Download sollte nun endlich wieder funktionieren und SpecOps im Anschluss auch endlich (wieder) gespielt werden können.

Beachtet dabei: Auch wenn diese Methode bereits vielen Betroffenen helfen konnte – es gibt trotzdem noch einige Spieler, bei denen es leider nicht funktioniert. Bei ihnen werden immer noch ein korrumpierter Download oder Daten angezeigt.

Laut einigen Spielern soll es jedoch helfen, das Profil und den Save bei Modern Warfare zu löschen. So würde man zwar den Fortschritt im Singleplayer verlieren, doch alle Multiplayer-Errungenschaften und -Fortschritt bleiben komplett erhalten. Auch das konnte einigen bereits helfen.

Das kam noch neu zu Modern Warfare: Neben dem erneuten Donwload für das Operator Pack erhielt Modern Warfare vor Kurzem das neue Update 1.13. Alles wichtige dazu haben wir hier für euch zusammengefasst:

Wart auch ihr von diesem Problem betroffen? Konnte euch das neue Operator Pack dabei helfen? Übrigens, mit dem neuen Update kamen einige mysteriöse Erscheinungen ins Spiel: