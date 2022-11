Typ erreicht Max-Level in CoD MW2 ohne Kills – Der Mitspieler, den ihr euch immer wünscht, aber nie bekommt

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist ein brutaler Shooter, in dem es nur um Kills geht – oder nicht? Der YouTuber „ThatFriendlyGuy“ sieht das anders und hat sich ohne Kills in weniger als 24 Spielstunden auf das Max-Level 55 gespielt. Wie geht sowas überhaupt?

In Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jeder auf der Jagd nach Kills. Höher, weiter, besser – oder so ähnlich. Selbst in Spielmodi, in denen Kills für den Sieg nur zweitrangig sind, sorgen Hobby-Rambos für massig Kills auf ihrem Konto. Das kann schon mal den Sieg ruinieren.

Da wünscht man sich öfter Mitspieler, die mehr auf das „Objective“ gehen, gegnerische Marken in „Abschuss bestätigt“ sammeln, den Punkt in „Stellung“ halten oder wenigstens einmal kurz den Punktestand prüfen, um zu schauen, ob man helfen sollte.

Manchmal hat man das Gefühl, diese Mitspieler gibt es nicht. Doch der YouTuber „ThatFriendlyGuy“ beweist: Es gibt sie. Denn er ist so ein Mitspieler, den man sich in jeder Runde mit „Objective“ wünscht, aber nie bekommt.

Typ holt sich Max-Level ohne Kills

Der YouTuber ThatFriendlyGuy hatte es sich zum Ziel gesetzt, das Max-Level 55 in CoD MW2 ohne Kills zu erreichen. Durch das Prestige-System kann man auch Level 250 erreichen, doch auf Level 55 ist das Maximum der Basis-Level erreicht.

Voll motiviert ging er an die Arbeit, hatte sich einen Plan gemacht und wollte etwa auf das Einsatzschild setzen, um sich vor feindlichem Feuer zu schützen. Schnell musste er feststellen: Die meisten Gadgets, die geholfen hätten, schaltet man erst spät frei – das Schild erst auf Level 37.

ThatFriendlyGuy erkannte, dass „Abschuss bestätigt“ und „Hauptquartier“ die besten Modi sind, um als Pazifist in Call of Duty die meisten XP zu sammeln.

Erst verdingte er sich als Ninja-Loot-Goblin und sammelte die Marken von gekillten Team-Mitgliedern und Feinden in „Abschuss bestätigt“. Dazu „spottete“ er Gegner mit einem Fernglas – das gibt Punkte fürs Aufklären und wenn der aufgeklärte Gegner gekillt wird.

Nach der Freischaltung des Messers verbesserte sich sein Movement drastisch und die Ködergranate war ein „Gamechanger“ in Sachen XP. Das wissen leider entschieden zu viele Spieler:

Weil alle in CoD MW2 denselben Leveltrick nutzen, explodieren bald meine Ohren!

Nach einem Tipp aus seiner Community wechselte er auf den Modus „Hauptquartier“. Hier gibts viele Punkte für das Einnehmen des Hauptquartiers und wenn man danach überlebt, tickern ununterbrochen XP aufs Konto.

Mit der Freischaltung des Einsatzschildes änderte sich sein Spielstil komplett. Jetzt konnte er sich vor Beschuss schützen, Gegner unter Druck setzen und viele XP sammeln. Er benötigte für die 55 Level weniger als 24 Spielstunden.

Das englische YouTube-Video von ThatFriendlyGuy binden wir euch hier ein:

Jeder hat ja so seinen Spielstil und es ist immer wieder interessant zu sehen, wie es manche Spieler auf die Spitze treiben. Selbst im hart umkämpfen Battle Royale Warzone gab es schon Pazifisten-Siege: Streamer holt Sieg ohne Kill in CoD Warzone – Tarnt sich als „Aktenschrank“.

Wie würdet ihr die Challenge in CoD umsetzen? Gibt es Challenges, die ihr euch selbst oder im Team setzt, wenn die aktuelle Season „durchgespielt“ ist? Lasst einen Kommentar zum Thema da.