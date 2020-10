CoD Mobile ist das erste Call of Duty, das mir wirklich Spaß macht

MeinMMO-Autor Jürgen Horn hat endlich auch mal den Mobile-Shooter-Hit Call of Duty Mobile gezockt. Und bereut mittlerweile, es nicht schon früher getan zu haben.

Was ist CoD Mobile? Hinter diesem Titel steckt tatsächlich ein Mobile-Game im Stil der Call-of-Duty-Spiele. Wie zuletzt in Modern Warfare zieht ihr in 9 Multiplayer-Spielmodi im 5er-Team gegen eine feindliche Mannschaft ins Gefecht. Alternativ gibt’s noch Battle Royale mit 100 Spielern.

Die Gefechte laufen flott und sind schnell entschieden. Zusammen mit der eingängigen Steuerung, die wahlweise mit Touchscreen oder Controller erfolgt, ist CoD Mobile damit ein äußerst populäres Mobile-Game, das 2019 zu den großen Hits für Publisher Activision zählte.

CoD Mobile funktioniert wirklich gut.

Warum habe ich es bisher nicht gespielt? Doch all das hatte ich gar nicht mitbekommen, denn 2019 war ich noch mitten in meiner Elternzeit und hatte mit meinem gerade mal wenige Monate alten Sohn so viel zu tun, dass ich monatelang nicht zum Zocken kam. Nicht Mal auf dem Handy!

Doch jetzt, zum Jubiläum, von CoD Mobile, legten mir meine lieben Kollegen hier bei MeinMMO doch mal ans Herz, das Spiel mal auszuprobieren. Immerhin soll mit der 11. Season der beste Zeitpunkt für Neueinsteiger in CoD Mobile gekommen sein.

Call of Duty Mobile ist ein echt guter Mobile-Shooter

Das waren meine ersten Schritte: CoD Mobile war schnell installiert und schon zum Start fällt mir die schöne Grafik auf. Gerade auf dem von mir verwendeten Samsung Galaxy S20 Note Ultra kommt die Grafik dank hochauflösendem, extra großen Display besonders stark rüber. Der Sound via Bluetooth-Kopfhörer ist ebenfalls beeindruckend und die Waffensounds klingen mächtig und eindringlich.

Doch viel Zeit, die Szenerie zu bestaunen, habe ich nicht, denn auf einer kleinen Map mit einem Häuschen im Zentrum drängen gleich die Gegner auf mich ein. Die Steuerung ist auf den einfachen Modus gestellt und mein virtueller Soldat beginnt schon zu ballern, als ich den Gegner nur in Visier nehme. Bumm, Headshot!

Die Steuerung via Touchscreen funktioniert super.

„Wow, das geht ja echt gut!“, sage ich mir und mache mich weiter auf die Jagt. Und genau dieses Wort passt wunderbar, denn die Gegner taumeln mir wie Zielscheiben vor die Flinte und ich knalle sie alle ab. Was immer mein Fadenkreuz erfasst, ist eine Sekunde später tot.

Ich hätte alternativ auch mit dem manuellen Feuermodus spielen können, in dem ich jeden Schuss über einen eigenen Touchscreen-Button auslösen muss, doch dazu bin ich zu ungeschickt. Der Modus mit dem automatischen Feuer kommt mir da mehr entgegen.

Jedenfalls lege ich einen Gegner nach dem anderen um, während ich nur bei besonders dummen Aktionen selbst ins Gras beiße. Daher gewinnt auch meine Seite haushoch und ich bin sogar MVP des Matches. Cool, so macht Ballern Spaß!

Wer ist hier der Boss?!

Die Steuerung und das ganze Gameplay sind so eingängig und intuitiv, das es einfach Laune macht. Und dass, obwohl mir das typische Soldaten-Militär-Setting von CoD bisher nie groß zugesagt hat. Hier kann ich großzügig darüber hinwegsehen.

Call of Duty Mobile ist motivierend – Trotz Bots

So ging’s weiter: Nach der ersten Runde hagelt es Belohnungen und Level-Ups. Denn in CoD Mobile könnt ihr euren Account und die jeweiligen Waffen aufmotzen, indem ihr sie auflevelt und so neues Equipment und Upgrades für Waffen freispielt.

Das motiviert ungemein und ich ertappe mich, dass ich immer wieder eine Runde spiele, um endlich das neue Magazin für mein Maschinengewehr zu erspielen. CoD Mobile bietet einfach eine irre motivierende Belohnungsspirale.

In der Waffenschmiede kann ich meine Gewehre aufmotzen.

Da die Runden nur wenige Minuten dauern, spielt man einfach eine nach der anderen und ehe ich mich versah, waren mehrere Stunden vorbei. Dafür habe ich jetzt ein ordentlich aufgemotztes LMG und dazu noch coole Skins aus dem Battle Pass. Den habe ich mir nämlich auch noch gegönnt.

Die taffe Mara gibt’s aus dem Battle Pass.

Darum war ich so gut: Stolz präsentierte ich nach einigen Runden meine Erfolge in der Redaktion. Doch da kam Ernüchterung auf, denn viele meiner Gegner und Mitspieler waren wohl seelenlose Bots. Gut, ich war mir bei einigen meiner Gegner, die strunzdumm an mir vorbeirannten oder mich auf nächster Nähe nicht trafen auch nicht ganz sicher, ob das nur sehr ungeschickte Menschen oder absichtlich dumm programmierte Bots waren.

Jetzt wusste ich es, es waren wohl maximal 2 „echte“ Spieler pro Team dabei, der Rest war Kanonenfutter. Dennoch war ich oft besser als meine mutmaßlich menschlichen Mitspieler und wurde öfter in weitere Runden oder in Freundeslisten eingeladen.

Maschinengewehre liegen mir besonders gut.

Ganz nutzlos war ich wohl nicht im Spiel und das motivierte mich noch mehr zum Weiterspielen. CoD Mobile wird – gerade mit den coolen neuen Inhalten zum 1. Jubiläum – noch eine Weile auf meinem Handy bleiben und mir viel Freude bereiten. Das hat bei mir bisher noch kein CoD-Game geschafft.

Jürgens Fazit – Der Mobile-Shooter, den ich mir immer gewünscht habe Nach wie vor vergeht kein Tag, an dem ich nicht für ein paar Runden CoD Mobile anwerfe und lustig drauflos ballere. Mittlerweile bin ich auch etwas höher im Level und treffe immer mehr auf richtige Mitspieler und Gegner. Da fühlen sich auch Siege und Kills gleich viel besser an. Außerdem macht es einfach einen Heidenspaß, mit verschiedenen Waffen durch die Gegend zu rennen und zu experimentieren, mit welcher Wumme es am meisten Kills hagelt. Da jede Runde nur wenige Minuten dauert, ist das alles gerade optimal für mich als junger Vater. Denn für lange Game-Sessions am PC fehlt mir unter Tags oft die Zeit, aber eine Runde CoD-Mobile geht auch, wenn meine Frau mal schnell das Kind wickeln geht oder ihn füttert. Damit hat CoD Mobile es geschafft, dass ausgerechnet ein CoD-Spiel gerade fast schon mein Lieblingsgame wurde! Zumindest, bis endlich mal Apex Legends eine Mobile-Version bringt! Jürgen Horn

Hoffentlich überlebt CoD Mobile die Aufmerksamkeit von mir. Meine mysteriöse Superkraft ist es nämlich, Spiele zu töten.