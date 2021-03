CoD Mobile bringt mit Season 2 das starke Sturmgewehr AS VAL – Darum ist es so mächtig

Mit der neuen Season 2 bekommt Call Of Duty: Mobile ein dickes Update spendiert. Neben etlichen Inhalten wie Spielmodi, Maps und neuen Charakteren kommt auch eine besonders mächtige Waffe ins Spiel: das Sturmgewehr AS VAL. Was kann die Waffe?

Was ist das für eine Waffe? Veteranen dürfte das Sturmgewehr AS Val kennen. In CoD: Warzone zählt sie zu den Allround-Waffen auf niedrige Distanzen. Nun findet sie auch ihren Weg in CoD: Mobile.

Ansonsten bringt die neue Season noch etliche weitere Inhalte:

Neue Maps

Neue Charaktere

Weitere neue Waffen

Weitere Anpassungen und Fixes

MeinMMO fasst die Inhalte von Season 2 für CoD: Mobile zusammen.

Das ist das neue Sturmgewehr AS VAL

Sturmgewehr AS VAL kommt mit Season 2

Was macht die Waffe so stark? Die hohe Feuerrate kombiniert mit der guten Präzision macht die Waffe offenbar ziemlich stark.

Das sind die Stats der AS VAL:

Schaden: 40

Genauigkeit: 87

Reichweite: 50

Feuerrate: 67

Beweglichkeit: 59

Kontrolle: 45

Bedenkt, dass die Werte noch denen der Testserver entsprechen. Möglicherweise gibt es noch Änderungen im finalen Update.

Auf den Testservern ist die Waffe offenbar ziemlich stark. Das geht zumindest aus dem Anspielvideo von YouTuber iFERG hervor, der die Beta von Season 2 testen konnte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Im Video schießt er die Feinde aus allen möglichen Distanzen heraus der Reihe nach um. Sicherlich ist der YouTuber ein erfahrener Spieler. Dennoch bezeichnet er die Waffe als “overpowered” und zeigt sich ziemlich begeistert von der AS VAL.

Neuer Battlepass, beliebte Maps aus Modern Warfare und weitere Inhalte

Wann startet die Season? Das große Update erscheint am 11. März um 11:00 Uhr.

Das steckt sonst noch in Season 2:

2 neue Waffen AS VAL Sturmgewehr SP-R 208 Scharfschützengewehr

2 neue Karten, die in CoD Modern Warfare sehr beliebt sind: Shipment Shoothouse

Neue Charaktere Alex Ghost (Stimme)

Neuer Killstreak: Napalm

Neue Spielmodi Gunfight Sniper Tank Battle



Zudem gibt es noch einige Anpassungen und Fixes im allgemeinen Gameplay. Die vollen Patch-Notes könnt ihr euch zudem auf charlieintel.com durchlesen.

Was haltet ihr von Season 2? Habt ihr die AS Val schon selbst auf Testservern probieren können? Schreibt eure Meinung zu der Waffe in die Kommentare.

