CoD Cold War: Krig 6 ist eine Top-Wahl für Anfänger & Profis – Mit diesen Setups

Das Sturmgewehr Krig 6 in Call of Duty: Black Ops Cold War gehört zu den stabilsten Waffen im ganzen Spiel und eignet sich sehr gut für Anfänger. MeinMMO zeigt euch die Werte, starke Setups und warum die Knarre auch für Fortgeschrittene ein Renner ist.

Was ist das für eine Waffe? Das Sturmgewehr Krig 6 aus Black Ops Cold War ähnelt sehr dem schwedischen Lizenz-Fabrikat Ak 5 (Automatkarbin 5). Dabei handelt es sich um eine modifizierte Variante des belgischen Gewehrs FN FNC. Die Ak 5 wurde in Schweden gefertigt und so modifiziert, dass sie den Bedürfnissen des subarktischen Klimas gerecht wird. (via Wikipedia).

Im aktuellen Call of Duty gehört das ehemalige schwedische Armee-Gewehr zu den stabilsten, automatischen Waffen, die ihr in euer Loadout packen könnt.

Durch ihre niedrige Feuerrate kommt sie zwar mit einer eher hohen Time-to-Kill (TTK). Doch dafür bietet die Krig 6 starken Headshot-Schaden, mit dem sie viele Konkurrenten aussticht und unter besonderen Bedingungen sogar die schnellste TTK aller automatischen Waffen im Spiel bietet.

Der YouTuber und langjährige CoD-Experte „TheXclusiveAce“ hat die Werte der Waffe unter die Lupe genommen und MeinMMO zeigt euch hier seine Ergebnisse und geprüften Setups. Dazu ordnen wir die Waffe unter den anderen Sturmgewehren ein, damit ihr ungefähr wisst, wo die Waffe steht. Wollt ihr euch die Werte und Gameplay der Waffe direkt ansehen, startet das englische Video von Ace:

Cold War: Krig 6 – Setups mit hoher Stabilität für starke Headshots

Die Krig 6 geht es in Cold War eher locker an. Schon ohne Aufsätze lässt sie sich sehr gut kontrollieren, lässt dafür aber Federn bei der TTK. Mit Aufsätzen ist die Waffe dann so präzise, dass ihr nur noch wenig korrigieren müsst, um auf eurem Zielpunkt zu bleiben.

Das macht sie zu einem optimalen Gewehr für Headshots und genau hier liegt auch die größte Stärke der Waffe. Denn mit nur einem Headshot-Treffer verringert ihr die Anzahl der Kugeln für einen Kill direkt von 5 auf 4, was die TTK auf den sehr guten Wert von 276 ms senkt. Ohne Headshots kommt sie auf 368 ms. Die XM4 kommt hier auf 332 ms, braucht im ersten Schadensbereich aber 3 Headshots, um eine Kugel zu sparen.

Krig 6 Setup mit 5 Aufsätzen

Wie sieht ein starkes Setup aus? Da die Waffen schon von Haus aus sehr stabil ist, braucht ihr bei einem 5-Slot-Setup kaum auf eine höhere Kontrolle zu achten:

Visier: Microflex LED

Mündung: Schalldämpfer

Lauf: 19,7″ Ranger

Magazin: Dschungelstil-Magazin

Handgriff: Luft-Elastik-Umwicklung

Mit diesem Setup konzentriert ihr euch voll darauf, die Nebenwerte der Waffe auf ein hohes Niveau zu bringen. Da die Reichweite der Krig 6 ebenfalls schon ohne Aufsätze absolut ausreichend ist, braucht ihr hier auch beim Lauf nicht nachbessern und könnt euch voll auf die Kugel-Geschwindigkeit konzentrieren, die in Cold War so wichtig ist.

Mit dem Schalldämpfer verringert ihr eure Sichtbarkeit auf der Minimap und das Dschungel-Magazin hilft, um die doch etwas lahme Nachlade-Geschwindigkeit zu erhöhen. Durch den elastischen Griff kriegt die Krig 6 dazu eine sehr gute ZV-Zieldauer und hat eine hohe Zuckungs-Resistenz.

Wenn ihr mit dem Iron-Sight (Kimme & Korn) zurechtkommt, könnt ihr euch einen Untergriff mit Rückstoß-Verringerung einbauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr zudem eure Settings optimal anpassen:

Krig 6 Setup mit Revolverheld

Wie sieht ein starkes Setup mit Revolverheld aus? Spielt ihr ein bisschen weniger aggressiv und setzt den Gegner lieber aus der zweiten Reihe unter Druck, könnt ihr euch mit der Wildcard „Revolverheld“ einen echten Laser aus der Waffe basteln:

Visier: Microflex LED

Mündung: Mündungsbremse 5,56

Lauf: 19,7″ Ranger

Körper: Montiertes Licht

Unterlauf: Feldagenten-Griff

Magazin: 40-Schuss-Schnelllademagazin

Handgriff: Luft-Elastik-Umwicklung

Schaft: Taktikschaft

Mit diesem Setup ist die Waffe so stabil wie kein zweites automatisches Gewehr in Cold War. Die Krig 6 gibt euch so eine große Sicherheit bei euren Treffern und viel Selbstbewusstsein. Die niedrige TTK lässt sich so gut verschmerzen. Besonders, weil ihr den Wert mit nur einem Headshot auf Top-Niveau heben könnt.

Das Setup unterstützt eure Kämpfe auf mittleren Distanzen und verzichtet dafür auf die optimale ZV-Zielgeschwindigkeit. Dafür erhaltet ihr viel bessere Werte bei eurem Magazin und eine unerreichte Kontrolle. Die Taschenlampe hilft außerdem dabei, eure Feinde besser zu erkennen.

Der erste Schadensbereich geht mit dieser Aufsatz-Kombi bis knapp 50 Meter und deckt damit im Normalfall den Großteil eurer Feuergefechte ab. Darüber hinaus braucht ihr 6 Kugel für einen Kill (TTK = 460 ms), doch auch diesen Wert senkt ihr mit nur einem Headshot wieder auf 5.

Stärken & Schwächen der Krig 6

Pro Hervorragende Kontrolle, selbst ohne Aufsätze

Starker Headshot-Schaden

Beste Reichweite unter den Sturmgewehren Contra Hohe Time-to-Kill ohne Headshots

Langsames Nachladen

Krig 6 – Irgendwo zwischen Einsteiger- und Meta-Waffe

Wo steht die Waffe unter den Sturmgewehren? Die Krig 6 ist ein sehr interessantes Gewehr, das sich sowohl für Anfänger eignet, aber auch starke Werte für fortgeschrittene Spieler bietet.

Sie hat die höchste Reichweite unter den Sturmgewehren und paart diesen Wert mit ihrer unerreichten Stabilität. TheXclusiveAce hat den Rückstoß der Sturmgewehre ohne Aufsätze miteinander verglichen:

Zwar „kickt“ die Krig 6 nach genau 10 Schüssen etwas nach oben, doch selbst dieser Sprung bleibt gut kontrollierbar. Insgesamt liegen die Kugeln der Waffe sichtbar näher beieinander, als bei allen anderen Waffen der Sturmgewehr-Klasse.

Auch bei den anderen wichtigen Eigenschaften kann sich die Waffen gegenüber der Konkurrenz behaupten – außer eben der Time-to-Kill ohne Headshots. Hier bietet die Krig 6 den schlechtesten Wert aller Waffen in Cold War. Das ist der Kompromiss, den die Waffe für ihre überragende Stabilität eingeht.

Sucht ihr also nach einer sehr stabilen Waffe, die euch die Sicherheit gibt, dass eure Treffer sitzen, dann greift zur Krig 6. Wenn ihr euch dazu noch für einen guten Headshot-Schützen haltet, dann ist die Waffe für euch auch einen Blick wert, wenn ihr eigentlich eher Waffen mit niedriger TTK spielt.

Wie kriegt man die TTK auf den niedrigsten Wert? Ein weiterer spannender Fakt der Krig 6: Theoretisch hat sie auch das niedrigste TTK-Potenzial aller automatischen Waffen.

Der Lauf „15″ CMV, Militär“ erhöht den Schaden des Sturmgewehrs ein wenig und lässt Headshots im ersten Schadensbereich mit 51 Schaden einschlagen. Wenn ihr also euren Feind mit 3 Headshots erledigt, dauert das nur 184 ms. Damit kommt die Waffe schon an die Werte der Salven-Gewehre heran.

Die 3 Burst-Waffen im Spiel bieten die niedrigsten TTK-Werte, neben den One-Shot-Gewehren und sind dabei sonst unerreicht. Schon verrückt, dass genau die Waffe mit der höchsten TTK da mitmischen kann.