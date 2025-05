Entwickler von Clair Obscur liefert sich Wettbewerb mit den Spielern, akzeptiert seine Niederlage nicht, erreicht 4,3 Milliarden Schaden

Sandfall Interactive hat mit Clair Obscur: Expedition 33 einen gigantischen Hit gelandet. Apropos gigantische Hits: Der Schaden, den man im Rollenspiel austeilt, kann schwindelerregende Höhen annehmen. Darauf entwickelte sich ein Wettbewerb der besonderen Art.

Was ist das für ein Wettbewerb? Zunächst lieferte sich das Entwicklerteam intern einen Wettbewerb, der noch vor der Veröffentlichung stattfand. Wie Guillaume Broche (CEO) und Nicholas Maxson-Francombe (Art Director) verrieten, versuchten die Entwickler, mit einem Schlag so viel Schaden wie möglich zu verursachen (via YouTube).

Dank des Stendhal-Builds von Maelle ist es beispielsweise möglich, Millionen- oder sogar Milliarden-Schaden zu verursachen. Der Angriff war so mächtig, dass er nach dem Release generft wurde.

Spieler hätten es bereits geschafft, nur eine Woche nach dem Release diesen Rekord zu brechen (via YouTube). Doch ein Entwickler gab den Kampf nicht auf und entwickelte eine freundschaftliche Rivalität mit einem Spieler, die auch zwischen Anime-Figuren wie Son-Goku und Vegeta laufen könnte.

Spieler und Entwickler liefern sich Wettbewerb um höchsten Rekord

Wie verlief der Wettbewerb? Der VFX Artist von Sandfall Interactive, Leo Paris, war der Rekordhalter im Studio und wohl enttäuscht, als die Spieler seinen Rekord brachen. Er lieferte sich auf X ein Duell mit einem anderen Spieler namens Schrodingersba4.

Die beiden reagierten immer wieder aufeinander mit Bildern von ihrem höchsten Schaden. Den letzten Eintrag, den MeinMMO finden konnte, liegt auf dem 1. Mai 2025 (via X). An diesem Tag erzielte einer der beiden einen unglaublichen Schaden und enthüllte, wie er das anstellte.

Wer ist der aktuelle Sieger? Leo Paris erielte einen Treffer mit 4,3 Milliarden Schaden. Dazu nutzte er aber nicht Maelle, sondern Sciel. Er häufte 99 Stapel an Mond- und Sonnenkarten mit ihr an und befand sich im Zwielicht-Modus. Zudem hatte er schon das New Game + gestartet.

Wie Paris verrät, hat es ihn über eine Stunde gekostet, diesen Angriff vorzubereiten. Sein Konkurrent, mit dem er sich das Duell lieferte, hatte nur folgende Worte übrig: „Heiliger Christus.“

