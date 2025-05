Spieler beendet Expedition 33, ohne einmal auszuweichen oder zu parieren, um zu beweisen, dass man keine „Gamer-Reflexe“ braucht

Die Entwickler stellen die Highlights von Update 6 „Thralls of Twilight“ in Enshrouded vor

Für stärkere Kämpfe nutzte er den Heiler-Build von Lune und setzte auch Sciel als Heilerin ein. Maelle nutzte eine Kombination aus Egide und Guard Up, um möglichst wenig Schaden zu erhalten, der dann auf Maelle übergeht. Außerdem nutzt er die Waffe Melarum, die auf Level 10 allen Charakteren mit über 80 % Gesundheit den Gepanzert-Status verleiht. So setzt er auf ultimative Verteidigung.

Er setzte also vollkommen darauf, den erhaltenen Schaden wieder durch Heilung auszugleichen. Als Angriffsstrategie nutzte er Maelle mit Rain of Fire, um den Brennend-Status zu verteilen, Elemental Trick von Lune, um ihre 4 Ladungen zu erhalten, und anschließend mit ihr Elemental Genesis.

Wie hat er das angestellt? Um es sich so leicht wie möglich zu machen, hat der Spieler den niedrigsten Schwierigkeitsgrad „Story“ ausgewählt und in den Einstellungen eingeschaltet, dass die Quick-Time-Events bei Angriffen der Charaktere automatisch erfolgen. Den Gegnern ist er dabei nie ausgewichen.

Ein Spieler wollte testen, ob es möglich ist, Clair Obscur auch ohne Parieren und Ausweichen zu schaffen. Er habe dabei an seine Frau und sein Kind gedacht, die beide keine „Gamer-Reflexe“ haben. Und tatsächlich schafft er es, das Spiel so zu meistern. Wie er das gemacht hat, verrät er auf Reddit .

Wieso ist das Ausweichen und Parieren so wichtig? Obwohl die Kämpfe in Clair Obscur: Expedition 33 in Runden stattfinden, müssen Spieler in der gegnerischen Phase aktiv bleiben. Sie können Angriffen entweder:

