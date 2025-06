Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Sobald es genauere Informationen gibt, lest ihr sie natürlich auf MeinMMO. Zum Summer Game Fest gab es natürlich noch weitere Ankündigungen. Unter anderem auch ein neues Action-RPG, das nach Bloodborne mit Knarren aussieht: Neues Action-RPG auf Steam erinnert an Bloodborne mit Knarren und knallhartem Metal-Soundtrack – Startet bald Beta

