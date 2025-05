Spieler fürchten, dass GTA 6 100 Euro kosten wird – Jetzt äußert sich der Chef

Die Debatte rund um große Releases und ihre Preise wird immer lauter, besonders, wenn es um GTA 6 geht. Während die Erwartungen an das Spiel immer größer werden, so steigen auch die Bedenken der Fans, der Titel könnte mit einem Preis von 100 € verkauft werden.

Wieso ist der Preis von GTA 6 so wichtig? Während bei vielen Fans die Vorfreude auf GTA 6 wächst, fürchten einige, zu Release könnten die Entwickler von Rockstar Games 100 € dafür verlangen. Das könnte auch dazu führen, dass andere Titel sich in Zukunft an diesem Preis als Anker orientieren und ihre Preise auf Dauer erhöhen.

Bislang kann man den Open-World-Shooter noch nicht vorbestellen, doch die Spekulationen um den möglichen Preis ziehen ihre Kreise. Die magische Summe von 100 € hat nun auch den CEO von Take Two erreicht, der erklärt, wie Rockstar Games seine Preise gestaltet.

Hier könnt ihr den Trailer zu GTA 6 sehen:

„Ziel ist es, mehr Wert zu bieten, als bezahlt wird“

Wie entstehen die Preise? Der CEO des „GTA 6“-Publishers Take Two, Strauss Zelnick, nennt zwar noch keinen Preis für GTA 6, stattdessen erklärt er jedoch, wie die Preise bei Rockstar Games entstehen.

„Die Preisgestaltung erfolgt im Kontext jeder einzelnen Veröffentlichung. Wir setzen hier schon seit Langem auf variable Preise. Und wie ich bereits sagte, wollen wir uns auf den Mehrwert konzentrieren. Unser Ziel ist es, dem Verbraucher deutlich mehr Wert zu bieten, als er dafür bezahlt. Das ist unsere Aufgabe. Diese Mission müssen wir erfüllen – darauf liegt unser Fokus, nicht darauf, was der maximale Preis sein könnte“, sagt er (via videotechuk auf X.com).

Weiter erklärt Strauss Zelnick: „Unser Ziel ist es, die beste Unterhaltung der Welt zu schaffen und sie jedem Verbraucher zugänglich zu machen, wo auch immer er sich befindet. Und um das zu erreichen, müssen wir einen Mehrwert bieten“.

Mit Blick auf das neue Mafia-Spiel, das nur 50 € kosten wird, ergänzt er: „Wir finden, es ist außergewöhnlich. Es sieht unglaublich aus, und wir wollen es in so viele Hände wie möglich bringen“ (via Gamesradar). Bezüglich GTA 6 macht er deutlich, dass sich das Spiel quasi von selbst verkaufen werde: „Wenn man einen Hit landet, den jeder will und kauft, dann regelt sich der Umsatz von allein“, so Zelnick.

Wie teuer wird GTA 6? Der CEO hat nicht bestätigt, dass GTA 6 100 € kosten wird, er hat es jedoch auch nicht verneint. Dass das neue Mafia-Spiel jedoch nur 50 € kosten wird und in diesem Kontext Erwähnung findet, könnte ein Hinweis darauf sein, dass GTA 6 nicht dreistellig wird. Der Chef glaubt auch daran, dass sich die Verschiebung von GTA 6 lohnen wird: Chef von GTA 6 betont, die Verschiebung war eine „lohnenswerte Investition“, Entwicklung soll 2020 gestartet haben