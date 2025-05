Chef von GTA 6 sagt, die Verschiebung war eine „lohnenswerte Investition“, Entwicklung soll 2020 gestartet haben

Der Publisher hinter GTA 6 hat seinen neuen Finanzbericht veröffentlicht, in dem es auch um den Open-World-Shooter geht. Der Chef hat dabei große Erwartungen an den Titel.

Was steht im Finanzbericht? Der neue Finanzbericht von Take Two (via Take2Games.com), dem Publisher hinter GTA 6, geht auf das gesamte Unternehmen ein. Der Chef kommt dabei aber auch explizit auf GTA 6 zu sprechen. Obwohl GTA 6 am 26. Mai 2026 erscheinen soll, fällt dieses Datum bereits ins Geschäftsjahr 2027 von Take Two, für das noch keine Umsatz- oder Erfolgsprognosen vorliegen.

Dafür erklärt der Chef Strauss Zelnick, wie er über die Verschiebung denkt: „Ich glaube, dass es eine lohnende Investition ist, Rockstar zusätzliche Zeit für ein solch bahnbrechendes Projekt zu geben.“ Die Entwicklung des Spiels soll dabei erst 2020 „ernsthaft“ gestartet haben. Dass es erst so spät richtig losging, begründet der CEO mit dem großen Erfolg durch Red Dead Redemption 2, das 2018 veröffentlicht wurde und 2019 auf dem PC erschien.

Die Erwartungen an den Titel sind nicht nur bei den Fans, sondern auch beim Publisher sehr groß. So erklärt Zelnick: „[…] das Team ist bereit, ein weiteres erstaunliches Unterhaltungserlebnis zu veröffentlichen, das die Erwartungen der Spieler übertreffen wird.“ Diese klassische PR-Formulierung untermauert der CEO jedoch nicht weiter mit neuen Updates aus der Entwicklung oder mit expliziten Features, die das Spiel revolutionieren würden.

Hier könnt ihr den zweiten Trailer von GTA 6 sehen:

Gute Zahlen für Rockstar Games

Wie läuft es derzeit bei GTA 6? Der Take-Two-CEO Zelnick erklärt gegenüber den Investoren, dass GTA 6 schon jetzt Rekorde bricht. So wurde der zweite Trailer zur größten Videoveröffentlichung der Geschichte und setzte mit 475 Millionen Aufrufen auf allen Plattformen binnen 24 Stunden einen neuen Rekord.

Auch der erste Trailer schaffte es, mit 93 Millionen Aufrufen auf YouTube alleine innerhalb von 24 Stunden, hohe Aufmerksamkeit zu generieren – und das trotz des Debakels um Leaks rund um GTA 6. Dort steht der zweite Trailer aktuell bereits bei 110 Millionen Aufrufen (via YouTube).

Der Song „Hot Together“, der im zweiten Trailer zu hören ist, konnte seine Aufrufe auf der Musik-Plattform Spotify um 182.000 % steigern, was laut dem CEO „[…] ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Rockstar, die Popkultur zu beeinflussen [ist]“.

GTA 6 soll 1 Milliarde gekostet haben, doch das ist nicht bestätigt

Was hat es mit den Entwicklungskosten auf sich? Die Website IGN schätzt die Produktionskosten des Spiele-Blockbusters auf 1 Milliarde US-Dollar (umgerechnet etwa 892.717.656 Euro [16.05.25, 10:32]), doch die Schätzung lässt sich anhand des neuen Finanzberichts nicht belegen.

Trotzdem zieht diese US-Milliarde gerade ihre Kreise auf Social Media (beispielsweise X.com und X.com), schließlich wäre es die wohl teuerste Videospiel-Produktion aller Zeiten und würde damit die Kosten von Red Dead Redemption 2 nochmal verdoppeln, sollten sich die Produktionskosten bewahrheiten (via PCWelt).

Take Two und Rockstar Games haben sich öffentlich noch nicht zu den Produktionskosten geäußert.

Egal, wie viel GTA 6 nun wirklich gekostet haben soll, die Erwartungen der Fans, der Investoren und des Publishers sind groß. Dass die Entwickler nun nochmal mehr Zeit erhalten haben, um ihr Mega-Projekt fertig zu stellen, ist wohl ein gutes Zeichen für die Qualität des Spiels, doch das ist nicht bei jedem Unternehmen der Fall: Der nächste Hit von Ubisoft soll erst in 2–3 Jahren erscheinen, Fans denken nicht, dass es um Qualität geht – und ich gebe ihnen recht