Der nächste große Hit von Ubisoft soll erst in 2–3 Jahren erscheinen, Fans glauben nicht, dass es um Qualität geht – und ich gebe ihnen recht

Mit Assassin’s Creed Shadows konnte Ubisoft laut eigenen Angaben endlich wieder einen Erfolg einfahren. Doch damit das auch mit den nächsten AAA-Spielen des Unternehmens so wird, hat Ubisoft nun den Release-Termin verschoben.

Welche Spiele wurden verschoben? Ubisoft hat in einer Mitteilung vom 14. Mai 2025 (via Ubisoft.com) keine spezifischen Spiele genannt, die von den Verschiebungen betroffen sind. Es ist jedoch von den „größten Produktionen“ die Rede.

Basierend auf einem Bericht von PCGamesN könnten das Titel wie das nächste Assassin’s Creed und Far Cry 7 sein. Auch über einen neuen Teil der „Ghost Recon“-Reihe und das Remake von Splinter Cell, das ursprünglich 2026 erwartet wurde, wird spekuliert.

Ubisoft selbst hat die Verschiebungen mit den Erfahrungen des Release von Assassin’s Creed Shadows begründet:

Nach einer gründlichen Überprüfung ihrer Pipeline, die von Oktober bis Dezember stattfand, beschloss die Gruppe, einigen ihrer größten Produktionen zusätzliche Entwicklungszeit einzuräumen, um die besten Voraussetzungen für den Erfolg zu schaffen, […] Diese Entscheidung hat sich bereits positiv auf die Qualität von Assassin’s Creed Shadows ausgewirkt. Infolgedessen werden das Geschäftsjahr 2026-27 und das Geschäftsjahr 2027-28 ein deutliches Wachstum gegenüber dem Geschäftsjahr 2025-26 verzeichnen, das auf den starken Inhalten der größten Marken der Gruppe beruht.

Während offen bleibt, welche Spiele nun wirklich betroffen sind, ist das Ziel aus der Perspektive Ubisofts klar: mehr Qualität für die eigenen Spiele. Die Spieler glauben jedoch nicht, dass dies der wahre Grund für die Verschiebung ist. MeinMMO analyisert die aktuelle Situation bei Ubisoft für euch.

Hier könnt ihr den Trailer von Assassin’s Creed Shadows sehen:

„Man nennt es die GTA6-Verschiebung“

Was halten die Fans für wahrscheinlich? Die Fans reagierten auf Reddit vor allem negativ auf die Verschiebung der Titel. Viele denken, dass es dabei nicht um die Qualität geht, sondern andere Gründe dahinterstecken.

Nutzer arkady48 sagt dazu: „Man nennt es die GTA6-Verschiebung. Die Unternehmen verzögerten die Veröffentlichung im Herbst 2025, um nicht damit zu konkurrieren. Es wurde um ein Jahr verschoben, sodass wir jetzt sehen werden, wie jeder verschieben oder hart arbeiten wird, um vor oder nach Release zu erscheinen.“

Auch der Erfolg von Clair Obscur: Expediton 33 wird Ubisoft vorgehalten. Das Spiel wurde von Ex-Entwicklern des Unternehmens gemacht und konnte zuletzt große Erfolge feiern.

Nutzer gatsby712 sagt auf Reddit dazu: „Ubisoft und diese Triple-AAA-Firmen müssen anfangen, mehr Ableger zu entwickeln, die kreative Spiele mit begrenzter Aufsicht machen können. Macht Spiele wie Expedition 33 mit geringeren Ausgaben und ebenso hohen Einnahmen. Diese Monsterkonzerne sind zu langsam, ineffizient und festgefahren in ihren Methoden […]“

Ein weiterer Kritikpunkt stammt von Nutzer sagevallant, der auf Reddit denkt, dass die Kostensenkungen mit den Verschiebungen zusammen hängen. Laut eigenen Angaben im Finanzbericht (via Ubisoft.com), hat Ubisoft seit September 2022 3.000 Mitarbeiter als Teil des Kosteneinsparungsprogramms entlassen.

Verschiebung zeigt, wie schlecht es Ubisoft wirklich geht

Das meint MeinMMO-Autor Cedric Holmeier: Dass Ubisoft eine Verschiebung so weit in die Zukunft ankündigt, ist mit Sicherheit kein gutes Zeichen für das Unternehmen, im Gegenteil: Ubisoft steckt längst in einer echten Krise. Seit Jahren spitzt sich die schlechte Situation im Unternehmen zu.

Man hat zu viel Zeit, Ideen und Ressourcen in große Franchises gesteckt, welche dann den erwarteten Erfolg nicht einfahren konnten. Als Reaktion gibt es seit Jahren einen Sparkurs, der auch zu vielen Entlassungen geführt hat. Doch echte Verkaufshits bleiben weiter aus.

Selbst das von Ubisoft im Finanzbericht gepriesene Assassin’s Creed Shadows erreichte auf Steam gerade einmal ein Allzeithoch von 64.825 Spielern (via SteamDB). Die Entwickler verkündeten allerdings schon kurz nach Release mehr als eine Million Spieler über alle Plattformen verteilt (via Reddit).

Die Fans haben recht, dass wohl mehr Faktoren als nur die bloße Qualitätssteigerung der Anlass für die Verschiebungen sein werden. Dabei hat sicherlich auch der überraschende Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 intern gezeigt, dass auch kleinere, gut umgesetzte Projekte ihre Berechtigung haben und nicht der alleinige Fokus auf AAA-Games liegen muss. Schließlich hat das Spiel der Ex-Ubisoft-Entwickler den eigenen Titel mit einer Spitzenspielerzahl von 145,063 mehr als doppelt überholt (via SteamDB) und war zusätzlich im GamePass verfügbar.

Auch der bevorstehende Release von GTA 6 ist für die strategische Planung von Ubisoft nicht unerheblich. Der Hype um den Release des Open-World-Shooters ist so groß, dass auch eine Industrie-Größe wie Ubisoft ihn nicht einfach so ignorieren kann: Selbst die größten Publisher fürchten den Release von GTA 6.

Dass Ubisoft nun mehr auf Qualität setzt, ist dabei keine neue Entwicklung. Stattdessen dürfte dies die Erkenntnis eines längeren Lernprozesses des Unternehmens sein, der sich aus den weniger erfolgreichen Releases speist.

Auch die Teilübernahme durch Tencent und die damit verbundene Umstrukturierung von Ubisoft werden entsprechend Zeit in Anspruch nehmen. Alle diese Faktoren werden einen Einfluss auf die Entscheidung der Verschiebung gehabt haben, auch wenn Ubisoft offiziell die Qualität des Spiels an erste Stelle stellt.

Ubisoft wird wohl dennoch neue Spiele veröffentlichen, zum Beispiel das Strategiespiel Anno 117: Pax Romana, das noch 2025 erscheinen soll. Auch das Remake von Prince of Persia The Sands of Time soll noch bis April 2026 erscheinen. Anno 117 konnte seine Fans sogar ohne Gameplay überzeugen: Anno 117 zeigt nicht mal Gameplay, doch Fans feiern: „Perfektes Szenario“