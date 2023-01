Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn bekommt ihr das kürzlich erschienene SciFi-Horrorspiel The Callisto Protocol jetzt zum Tiefstpreis für PS4, PS5 und Xbox.

AAA-Horror im Angebot: Das SciFi-Horrorspiel The Callisto Protocol ist derzeit zum Tiefstpreis bei Amazon, MediaMarkt und Saturn erhältlich. Die LastGen-Versionen für PS4 und Xbox One bekommt ihr um 38% reduziert für 36,99€, statt der ursprünglichen 59,99€. Die NextGen-Version für PS5 ist bei Amazon sogar um 43% reduziert, von 69,99€ auf 39,99€. Der geistige “Dead Space”-Nachfolger erschien erst Anfang Dezember, Horror-Fans bekommen hier also ein sehr attraktives Angebot.

Weder Amazon noch MediaMarkt oder Saturn haben eine Angabe bis wann die Angebote gültig sind. Aufgrund dessen, dass der Titel erst ab 18 Jahren freigegeben ist, kostet der Versand 5,00€ (Amazon), bzw. 4,99€ (MediaSaturn), da bei der Übergabe eine Identitätsprüfung stattfindet. Bei letzteren habt ihr aber die Möglichkeit, das Spiel in einer Filiale in eurer Nähe abzuholen und die Versandkosten so zu vermeiden.

Wie gut ist The Callisto Protocol?

Starke Atmosphäre: Die Kollegen von der GamePro haben The Callisto Protocol gründlich getestet. Großes Lob gibt es für die tolle Atmosphäre, die an Dead Space erinnert. Das ist wenig verwunderlich, da auch ehemalige Entwickler der Erfolgsreihe an The Callisto Protocol beteiligt sind. Großartige Licht- und Schatteneffekte, eine unheimliche Geräuschkulisse und das düstere Artdesign, all das fügt sich zu einer stimmungsvollen Inszenierung zusammen und sorgt für Gänsehaut beim Spielen. Beim Ableben von gegnerischen oder gar des eigenen Charakters wird auch nicht an Splattereffekten gegeizt.

Wenig Abwechslung: The Callisto Protocol legt im Vergleich zu Dead Space deutlich mehr Wert auf den Nahkampf. Die Angriffe fühlen sich auch entsprechend wuchtig an. Leider mangelt es dem Spiel an Vielfalt in Hinsicht auf die Auswahl an Waffen und Gegnertypen. Die verfügbaren Ausrüstungen können zwar mit motivierenden Upgrades versehen werden, aber das reicht nicht ganz, um das Gameplay während der gesamten Spieldauer spannend zu halten.

Zum ausführlichen Test der GamePro kommt ihr hier: The Callisto Protocol im Test

Weitere Angebote

Für Fans von atmosphärischem SciFi-Horror könnte sich dieses Angebot also lohnen. Weitere Deals findet ihr täglich auf unserer Übersichtsseite zu Games, Hardware und Zubehör.