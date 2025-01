Ein Modus sollte der nächste große F2P-Erfolg von Call of Duty werden – 3 Jahre nach dem Ende könnte es ein Comeback geben

Call of Duty hat mit Modern Warfare 2 einen neuen kostenlosen Modus eingeführt, der jedoch nach nur einem Jahr seinem Schicksal überlassen wurde. Ein zukünftiges CoD soll nun das Comeback bringen.

Um welchen Modus geht es? Call of Duty führte 2022 mit dem Release von Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 einen neuen Modus namens DMZ ein, den ihr kostenlos über CoD Warzone spielen konntet. DMZ war ein Modus nach dem Vorbild von EFT-Likes/ Extraction-Shootern – einem Shooter-Genre, das in den Jahren zuvor an Beliebtheit gewann.

In DMZ wurdet ihr mit einem zuvor ausgewählten Loadout auf einer Map ausgesetzt und konntet dort dann verschiedene Fraktionsaufgaben ausführen und Loot sammeln. Dabei musstet ihr im Kampf gegen haufenweise NPC-Gegner sowie andere Spieler bestehen, um am Ende erfolgreich an einem Extraktions-Punkt in einen Helikopter zu steigen und die Map zu verlassen. Seid ihr vor der Extraktion gefallen, habt ihr eure getragene Ausrüstung verloren.

Mit dem Release von Modern Warfare 3 im Jahr 2023 stand dann jedoch fest: DMZ wird nicht mehr unterstützt. Zwar wurde der Modus nie komplett eingestampft, doch verblieb seither in seinem damaligen Zustand. Das ist für ein Live-Service-Game gleichbedeutend mit dem Ende – besonders bei Call of Duty, wo fast jedes Jahr ein neuer Ableger erscheint.

Zukünftiges Call of Duty soll DMZ zurückbringen

Was wurde jetzt zur Zukunft von DMZ bekannt? Der bekannte CoD-Leaker „TheGhostOfHope“ berichtet auf X.com, dass DMZ mit „Call of Duty 2026“ zurückkehren wird. Damit ist der CoD-Ableger gemeint, der 2026 erscheinen wird. Da aktuell kein Titel bekannt ist, wird das Spiel vorerst als „CoD 2026“ bezeichnet.

Gemäß des Leakers soll DMZ als „dritter Modus“ von CoD 2026 zurückkehren – also als Hauptspielmodus neben dem Multiplayer und der Kampagne. Bei Black Ops 6 nimmt diese Rolle derzeit der rundenbasierte Zombie-Modus ein.

Weitere Infos zur Rückkehr von DMZ gibt es aktuell jedoch nicht.

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren auf X gibt es einige Kritiker, aber auch Fans des Modus. Viele hoffen aber vor allem, dass DMZ unabhängig von Warzone laufen wird.

telephonic1892 freut sich: „Das sind wunderbare Neuigkeiten, ich habe Warzone satt, Multiplayer fängt an mich zu langweilen, DMZ ist der beste Modus in der Geschichte von CoD.“

redneckjedi35 grübelt: „Die Frage ist nur, ob es so sein wird, wie zuvor, halb fertig, oder ob sie sich wirklich ins Zeug legen und Delta Force den Kampf ansagen.“

SinfulNiss ist skeptisch: „Ich kann es kaum erwarten, dass es bei der Markteinführung wieder ohne Inhalt dasteht, nur um am Ende des Lebenszyklus in einem guten Zustand zu sein, bevor es wieder aufgegeben wird.“

DiversionDude findet: „Ich hoffe, dass sie die DMZ-Mechaniken von Warzone und dem Basisspiel trennen. Auf diese Weise können sie unterschiedliche Erfahrungen im selben Paket anbieten.“

Grundsätzlich könnte die Rückkehr von DMZ also vielen Spielern von Call of Duty gefallen, doch dafür muss der Modus anscheinend gut umgesetzt werden. Sollte DMZ 2026 mit wenig Inhalten starten oder negative Auswirkungen auf den Multiplayer oder Warzone haben, wird es der Modus nicht leicht haben. Allerdings hatte es Black Ops 6 zuletzt auch nicht sonderlich einfach: Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat